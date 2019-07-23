北京一家幼儿园4个月垃圾分类回收超1800公斤

7月12日清晨，孩子们被父母接二连三地送到幼儿园门口。特别的是，不少孩子手中提着垃圾，大到纸箱子，小到喝空的酸奶盒，一些人拎着大个儿的垃圾还稍显吃力。

这个少见的情景是北京启明国风双语幼儿园的日常。孩子们听过老师讲解垃圾分类的意义，知道如何区分厨余垃圾、有害垃圾等，幼儿园有比小区更专业的垃圾投放回收渠道。

中国青年报·中国青年网记者在幼儿园里随机问了几位小朋友，有的孩子很清晰地说“为了环保”“垃圾回收对世界有好处”，有的孩子说这是老师、家长要求的，也有的孩子说可以得到奖励。大部分孩子觉得这是一件“我可以做、应当做、而且很光荣的事”。

5岁的小男孩仲原霆左右手都拖着垃圾袋，他很自豪地大声说：“我有环保意识”“带垃圾一点都不麻烦，爸爸妈妈都让我带多点儿，老师也会送给我们小礼物，如果垃圾变成玩具我很高兴。”他知道，环保会带来干净，让垃圾不污染世界。

仲原霆的妈妈从小就教育他垃圾要分类，平时在家也是如此。这位母亲说，孩子对垃圾分类很有兴趣也很积极，在外面喝光的饮料瓶也要带回家，随后带到幼儿园去回收，“之前把旧玩具送去回收了，再拿到新的玩具后，孩子知道是旧玩具再加工变成的，懂得了一些回收的价值”。

俞秋言的姥姥称，孩子在懂得垃圾分类后明显有了改变，在路上，孩子会区分每一种垃圾桶的作用，“遇到发广告传单的都主动去收集，告诉家长这可以回收”。

有一位家长和孩子带到幼儿园的塑料瓶足有五六十个，数量明显超过其他小朋友。这位家长称，自从孩子开始垃圾分类后，同事们主动帮忙把家里的饮料瓶带到单位，再由自己带回家给孩子。过程虽然麻烦，但大家都不约而同地支持和鼓励孩子做这件事。

入园结束后，孩子们开始正式上课。

在以两三岁孩子为主的小班里，老师这天给他们讲如何进行垃圾分类。老师先带孩子们观看垃圾分类的动画片，初步了解垃圾分类的方法后，再拿出各式各样的垃圾，让孩子们分成两队比赛“看谁扔得对”。孩子们在游戏中学会了区分垃圾，还能详细辨认“药盒是可回收垃圾，药瓶是有害垃圾”。

在3岁以上孩子为主的中班、大班里，孩子们要自己把带到幼儿园的垃圾分类并装袋回收。在幼儿园广场的空地上，老师把垃圾倒在地上，面对这堆复杂、大量的垃圾，有的孩子开心地玩起来，有的孩子熟练地把塑料瓶盖子拧下归类，再把瓶子踩扁归类。老师在一旁负责组织和查缺补漏。

有一个可乐瓶内还有没有喝完的可乐，老师特地拿出来给小朋友们讲解：“垃圾需要洗干净晾干才能回收，这种是不合格的。”然后，老师找到带来这个瓶子的小朋友，请他回去提醒喝可乐的爸爸下次要洗干净再回收。

“干净、干燥、无异味”是垃圾回收的原则，小朋友在幼儿园每天喝完的酸奶盒需要清洗后再回收，可清洗大量的酸奶盒又需要使用很多水资源。为了节约用水，老师们决定在盆里重复清洗。于是，每天喝完酸奶，小朋友自觉地把垃圾放到洗手池或盆里，由值日生清洗，30多个酸奶盒只用两盆水。

幼儿园里践行垃圾分类的不只是萌娃，后勤工作人员也是主力军，他们和孩子们一样每天整理垃圾装袋。不仅如此，他们还把每天做饭时的蔬菜残余等收集起来，放在幼儿园的沤肥池里。沤肥池产生的肥料用作浇灌幼儿园里的植物，沤肥池本身也成了环保教育场地。据了解，实施垃圾分类后，每天厨房扔掉的垃圾从5个垃圾桶变为两个垃圾桶，其余的都被回收了。

接近中午，分类好的垃圾被装到了可重复利用的环保垃圾袋里，像一座小山一样堆放在操场一角。每周四，垃圾回收车会来此拉走，称重后交给专业的垃圾回收公司。

值得注意的是，每一个环保垃圾袋都有专属的二维码，垃圾回收人员先扫码再装车。这保证了可以追溯每一个垃圾的来源和去向，如果有人投放了不可回收物，或是“不当投递”，还会被扣除0.8元（会叠加增长）提醒投放者。

在这家幼儿园里，垃圾分类不仅简单方便，还可以赚取环保金。提供专业垃圾分类服务的是“奥北环保”，工作人员张琳介绍，公司将会把满袋垃圾运至分拣厂再次细分拣，然后分为再用、原材料、发电和掩埋、有害等不同类别进行处理，“我们保证不会辜负大家为垃圾分类的付出”。

在“奥北环保”的微信小程序里点击进入启明国风双语幼儿园的主页后，记者发现自今年4月起，共使用了51个环保回收袋，总计投递1803.61千克，有14次不当投放，同时还显示了综合纸、泡沫、金属等每一类垃圾的数量，以及每一个班的投放数量。这个数量相当于减少砍伐21.64棵树，节省石油2.83吨，减少碳排放3.97吨，节约土地12.45平方米。这些垃圾分类得到了1849.18元回报。

北京启明国风双语幼儿园园长刘燕说，今年3月，幼儿园组织了一场垃圾分类专业讲座，她认为这与幼儿园的生态定位和教育理念符合，决定让全园开始垃圾分类。于是，幼儿园结合每个班级的年龄特点设计课程，让孩子们参与力所能及的垃圾分类回收，回收量从最初的20个环保垃圾袋到如今40个环保回收袋。

面对这些6岁以下的孩子，幼儿园老师通过游戏、集体教学、日常生活等方式，把垃圾分类具象的知识融在每一天中，而不是仅依靠一次课堂教学的效果，同时请专家不断提升老师的知识水平，纠正垃圾分类过程中的错误。

“目的很简单，让孩子觉得垃圾是可以变废为宝的，引导他们关注身边的环境。”刘燕希望通过幼儿园影响孩子，再通过孩子影响家长，最后通过家长影响社区，这是潜移默化的过程。

7月，自上海正式实施《上海市生活垃圾管理条例》后，上海居民迎来了史上最严垃圾分类措施，之后全国共有46个重点城市正在加快垃圾分类的各项环节建设，全国掀起了关于垃圾分类的大讨论。

有媒体报道，瑞典政府在推行垃圾分类时，民众刚开始并不习惯。后来瑞典政府意识到，教育还是要从娃娃抓起，于是将垃圾分类纳入国民教育大纲，孩子从幼儿园就要学习相关知识，参观垃圾回收的过程，再回家向成人普及概念，互相监督，在共同实践中内化为行为准则。经过了一代人的努力，那些让人眼花缭乱的分类政策，早已是瑞典人的生活日常。

“幼儿园阶段的教育为终身教育打下基础，环保意识不是等长大了凭空出现的，而是在小时候埋下种子。等这些孩子未来成为一个真正的公民后，关心环境的意识才能真正在心里扎根。”刘燕说。

中国青年报·中国青年网记者 陈璐 实习生 付恒

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