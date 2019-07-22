内地高校港生：暑期实习可加深对内地了解 有助未来发展

2019年港澳青年学生北京社会实践活动近日举行，多位受访香港青年表示，参与活动开拓了眼界，增加了对国情的了解，有助未来把握内地发展机遇。

今年刚从北京中医药大学毕业的香港青年区成辉，在北京工业设计促进中心实习，主要协助开展中国设计红星奖的品牌推广及参与奖项评审会等的活动筹备和执行。

区成辉说，参评产品有很多还未在市场上销售，比如5G产品等。这让他较早了解到内地各行各业的创新产品，也感受到内地民众生活水平日渐提高。

在京读了五年中医学，区成辉认为，内地发展迅速，粤港澳大湾区建设带来利好，香港青年想要有更好发展，踏出香港、走向内地是重要一步。“当你了解更多，就能带回更多。我在内地实习，提早了解环境和政策，为日后工作和发展筑下基石。”

北京中医药大学的香港学生蔡炫芝在北京故宫博物院实习。故宫工作人员的温文儒雅、偶尔户外工作的汗流浃背，都给她留下深刻印象。

蔡炫芝说，故宫的一砖一瓦背后都有故事，其维护需要做很多工作。实习让她了解了故宫学院的运作，也对管理博物馆事务有了深入认识。

蔡炫芝还表示，近年内地发展迅速，在很多领域让世界看到了中国的力量。希望更多地了解内地就业与创业环境，未来自己能把握有关发展机遇。

同样来自北京中医药大学的港生谢慧怡，在北京首都科技发展集团有限公司实习。在香港时感觉创新技术离自己生活圈很远的她，实习期间“对医疗科技的创新大开眼界”，了解了很多研究机构近年的研究成果。

刚毕业的谢慧怡选择先回香港工作。她表示，内地地广人多，蕴藏很多机遇，未来有机会会到内地发展。她愿跳出舒适圈，接触不同领域和新挑战。

中国传媒大学的港生肖宝彦在北汽新能源公司实习，了解了公司的内部架构、运作和企业文化。她还与在北汽新能源公司工作的香港同胞进行交流，获得了许多关于未来职业规划的建议。

肖宝彦表示，京港两地在气候、饮食、文化等方面都有不同，但逛北京胡同时，旁人一声声“姑娘”让她觉得十分亲切。她认为，自己学习广告专业，未来在北京会有很多发展机会。

北京大学国际关系学院的港生徐天赐在中国(北京)知识产权保护中心等机构实习。他表示，内地对知识产权的保护越来越重视，实习经历加深了对国情的认识。

徐天赐目前就读本科二年级，希望未来能继续在北大读研。他还希望毕业后有机会到内地基层锻炼，并在回香港后做两地青年沟通的桥梁。 (中新社记者陈小愿)

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)