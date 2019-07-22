北京高校专科批次21日起填报志愿 截止今日22时

原标题：北京高校专科批次昨日开始填报志愿

记者从北京教育考试院获悉，北京市2019年普通高等学校招生专科批次志愿填报于7月21日8时开始，将一直持续至7月22日20时。考生须登录北京教育考试院网站填报专科提前批和专科普通批志愿。今年，专科普通批可填报20个平行志愿，艺术类别中的美术类可以填报10个平行志愿。今年专科批次的录取工作将于7月23日开始。

考生在填报志愿时，要求参考《招生专业目录》和高校招生章程中对报考资格、收费标准、专业要求等相关内容的说明。已被录取的考生，不再填报专科志愿。专科提前批分艺术类和普通类，考生只能选报其中一类，不能兼报。

艺术类分美术类和非美术类，美术类可以填报10个平行志愿，每个志愿为一个学校的一个专业；非美术类可以填报2个顺序志愿，每个志愿填报1所高校，每所志愿高校设置6个志愿专业。普通类设置2个顺序志愿，每个志愿填报1所志愿高校，每所志愿高校设置6个志愿专业。专科普通批可填报20个平行志愿，每个志愿为一个学校的一个专业。考生在填报专科志愿时，须首先确认自己的会考成绩符合所报专业要求。

值得注意的是，顺序志愿录取将依据考生志愿、会考成绩和高考语数外三科总分，按照“志愿优先，从高分到低分”的原则向学校提供考生档案。对选报同一学校志愿的考生按招生学校确定的调档比例从高分到低分进行投档，一志愿录取结束后再对招生计划未完成的学校进行二志愿投档录取。

美术类平行志愿录取时，将按考生综合分［美术统考成绩/300×450×50%＋高考文化课成绩（语数外三科总分）×50%］从高分到低分排序进行投档，普通批平行志愿录取时按考生语数外三科总分从高分到低分排序进行投档。（林艳）

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