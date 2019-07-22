更多香港学生期待到内地升学 报读人数创新高

香港“高考”已于日前放榜，香港高中毕业生们在等待将于8月公布的大学学额分派结果的同时，积极为未来作打算，其中不少人计划到内地升学。

中国教育留学交流（香港）中心提供的数据显示，今年参加内地部分高校免试招生计划的港生人数同比增加9.2%，占报考中学文凭考试考生人数的6.25%，创2012年免试招生计划推出以来的新高。

香港学生阿晶通过这项计划报读了内地高校，首选是华南理工大学的经济专业。

“现在内地大学的水平很高，家人都很支持我报读。”阿晶对记者说，她在本届香港中学文凭考试（相当于内地高考）中考得不错的成绩，预料能顺利入读香港高校，但赴内地升学仍在她的考虑之列。

免试招生计划自2012年推行以来，港生反应一直热烈。特区政府教育局数据显示，2017至2018学年，通过免试招生计划获内地高校录取的香港学生共有1295人，分布在150个不同的专业；2018至2019学年，录取人数为1556人。

今年免试招生计划首轮录取结果将于7月24日至28日公布。负责处理免试招生计划申请事宜的中国教育留学交流（香港）中心于7月中旬在港举办了免费讲座，邀请多所内地高校的师生，向香港学生介绍在内地读书和生活的情况。

阿晶是讲座的参加者之一，她向老师们详细查问入学前的准备。在香港土生土长的她表示，最初有点担心不适应内地生活，但听完讲座之后，知道学校会提供足够的支援和辅导，让她放下心来。

记者观察到，不少香港学生在讲座结束后仍意犹未尽，把握机会向正在内地读书的港生了解更多资讯，从住宿环境、学习气氛，乃至毕业后的出路等都一一细问，又互相交换微信和电话号码，方便日后联系。

作为过来人，目前在华南师范大学修读历史专业一年级的港人郑君豪，与香港学生分享了他在内地读书的体验。

“内地学习气氛很强，会推动你更加勤奋。”他说，在内地读书，同学们来自五湖四海，让他认识到不同地方的风俗，大大拓宽了视野。

去年在香港高中毕业的林筱婧，在港没有被心仪的专业录取，又不想修读不喜欢的科目，于是选择到内地升学，入读华南师范大学的小学教育专业。

“香港高校学额不足，到内地升学的确为港生多提供了一个选择，也有较大机会修读自己感兴趣的专业。”她表示，内地学历在香港认受性高，不担心将来就业问题。

香港考试及评核局数据显示，参与本届文凭考试的48305名在校高中生当中，超过四成获得大学录取的基本成绩，他们将竞争约1.5万个特区政府资助的大学本科学额。

目前港生升读内地高校主要可通过三个途径，除了参加部分院校的免试招生计划外，还可参加专门为台港澳侨生而设的联招考试；另外，港生可参加个别院校的独立招生计划。（记者张雅诗）

今年通过各途径报考内地高校的香港中学毕业生超过1万人，其中参加免试招生计划并已进行确认的有3511人，而报读人数最多的专业，依次为经管金融类、医学类、工程类、新闻传播类和语言类。

中国教育留学交流（香港）中心主任巩万表示，今年报名到广东省高校就读的人数显著上升，《粤港澳大湾区发展规划纲要》的发布有一定推动作用。另外，香港居民可参加内地中、小学教师资格考试的新政策，也吸引更多港生报读内地师范大学。

教育部于2011年宣布63所内地高校对港生豁免内地联招考试，并于2012年开始推行，学校依据香港中学文凭考试成绩择优录取学生。今年参加该计划的内地大学数目增至112所。部分新增的院校开办了香港高校未能提供的课程，为港生提供更多元化的学科选择。

(责编：李依环、熊旭)