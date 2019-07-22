中国队重夺世界奥数冠军 优秀数学人才培养绝不能松劲

原标题：优秀数学人才培养绝不能松劲

前天，第60届国际数学奥林匹克竞赛公布结果，中国队与美国队并列团体冠军，6名中国队员全部获得金牌。时隔四年，中国终于重新回到了国际数学奥林匹克竞赛的冠军位置。消息传来，令国内数学教育界颇感振奋，因为近几年来，有关中小学生奥数学习几成争议，再加上我国青少年的国际数学竞赛成绩出现了起伏。此次夺冠无疑为奥数在基础教育领域里的发展注入了“兴奋剂”。

在今年3月闭幕的第11届罗马尼亚大师杯上，中国队无一人获得金牌，总成绩排第6。对于中国青少年在大师杯上是否真实遭遇了“惨败”，一直存在分歧。坊间有声音表示，中国是奥数大国，实力有目共睹，就如中国乒乓球队一样理应长期占据霸主地位。但教育界尤其是数学教育专家的观点与此相左，认为现在许多国家都开始注重中小学数学教育，中国奥数队即便是“梦之队”，成绩有升有降也属正常情况，更不能把失利的原因归咎于教育部取消奥赛和升学挂钩的政策。

正是在这样的背景下，中国队出征此次在英国巴斯市举办的第60届国际数学奥赛，就显得特别引人关注。国际数学奥赛有着“数学奥运会”之称，一向被视为面向全球中学生的顶级数学竞赛，2019年共有来自114个国家和地区的643名选手参赛。竞赛分为两天举行，每场考试为4.5小时、三道题目。整个竞赛的6道题目涉及代数、几何、组合、数论知识，共计42分。每个国家选择6名学生组成国家队参赛，竞赛将公布个人成绩和团体总分排名。对于中国队此次获得的佳绩，长年进行奥数研究与教学的上海市数学特级教师、原闸北区数学教研员杭顺清说，对于所谓罗马尼亚大师杯上的“惨败”和本届国际奥赛的高光，外界的评价其实存在一些误区。首先是组队形式有所不同，前者以地方队为主，后者有点像“举国之力”，是真正的国家队。其次，这是两个不同重量级的比赛，大师杯的规模、难度、影响力远小于国际数学奥赛，所以，许多国家是抱着“练兵”的态度参赛，到了奥赛才是真刀真枪的实力比拼。

此次中国队继续请出了有着“中国奥数顶级专家”之称的华东师大数学系教授熊斌担任领队。担任副领队的何忆捷和担任观察员的瞿振华，都曾在中学时代夺得过国际数学奥赛金牌，且都毕业于上海市延安中学。此前，熊斌在接受本报记者采访时就多次明确表示，奥数是课堂内容的深化和提高，奥数并不是“提前学”，更不是“数学中的杂技”，它只适合在学校课堂上数学学得相对比较扎实、学有余力且又对于数学有一定兴趣的学生。

巧合的是，就在中国奥数健儿扬威国际赛场的同一天，科技部、教育部、中科院、国家自然科学基金委联合公布《关于加强数学科学研究工作方案》，提出要强化优秀人才培养，提升我国数学水平和国际影响力。杭顺清表示，这次中国队和美国队都是以227分的总成绩并列第一，韩国以226分名列第三，排名之后的队伍总分都在200分以下，这说明即使前十名的队伍，成绩也是有较大落差的。另外，这次日本掉下去了，朝鲜等国家升上来了，这也说明现在越来越多的国家和地区在重视数学精英的培养，我们更没有理由不把数学教学与数学研究放在重要位置。

首席记者 王蔚

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