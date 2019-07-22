夜空中最亮的星：歌声中送别厦门六中音乐教师高至凡

原标题：“夜空中最亮的星，请照亮我前行” 歌声中送别厦门六中音乐教师高至凡

“每当我找不到存在的意义，每当我迷失在黑夜里，夜空中最亮的星，请照亮我前行。”21日下午，动听的歌声在厦门福泽园安亲堂响起，从四面八方赶来的人们手持鲜花，满眼泪水，送英年早逝的厦门六中音乐教师高至凡最后一程。

正如他的名字，高至凡本来是一个许多人都不知道的平凡年轻人。作为合唱指挥的他，与同道一起，让厦门六中合唱团的《青花瓷》《夜空中最亮的星》等阿卡贝拉演唱传遍了中国。

两天前，许多人方才第一次知道高至凡，然而那却是这个青年人生命陨落的噩耗。

7月19日，刚过完28岁生日的高至凡因突犯重疾抢救无效，于当天18时30分不幸离世，永别了他深爱的音乐事业。就在当天上午，久未休息的他发了一条朋友圈消息——“放假真是太爽了，做梦都会笑醒。”

一阵滂沱大雨过后，21日下午，高至凡追思会在厦门举行。他的亲人、师友、合唱团的同学们都赶来为他送行。现场没有哀乐，而是反复播放着高至凡生前为厦门六中合唱团改编的歌曲。

“我们希望用这样的方式，送‘老高’最后一程，”高至凡的同事兼室友、也是和他一起为厦门六中合唱团奔忙的伙伴徐聪眼含泪水地说。

在他眼里，“90后”的高至凡是个工作狂，身上也似乎总有使不完的劲，不管周末还是小长假，总在忙合唱团的事儿。

2014年8月，高至凡从厦门大学艺术学院毕业后，在40多位候选人中脱颖而出，进入厦门六中从事音乐教学工作。而当时面试的场景，对厦门六中艺术团团长陈琦来说，仿佛昨日。

“一个毛头小伙子，扎着一个小辫子，提着他蓝色印花布的小袋子，简历就薄薄的两张纸，浑身上下都流露出一股青年艺术家特有的气质。”陈琦说。

除了日常教学工作，高至凡主动挑起了厦门六中合唱团的大梁，利用课余时间组织学生排练。

2017年底，厦门六中合唱团发布的一曲阿卡贝拉版《青花瓷》不胫而走，引发全国网民关注，而这首改编歌曲的创作者，正是高至凡。阿卡贝拉，也称无伴奏合唱，不使用任何乐器伴奏，演唱者需要用人声模仿乐器，以及通过多声部叠唱创造丰富的声音。

《凤凰花开的路口》《鱼戏莲叶间》《送别》……高至凡带领厦门六中合唱团演唱的每一首歌曲，都很快风靡全国，让人感动于青少年歌者的天籁之音。

在学生眼中，高至凡不仅是合唱团的指挥，更是一位知心大哥。

“‘老高’接手合唱团的时候其实大家的兴趣并不在合唱上，因为合唱团的巅峰期已经过去了，怎么让大家重燃对音乐的喜爱，成为‘老高’冥思苦想的一道题。”高至凡所带的第一届学生刘晓奇说。

他说，被学生们昵称为“老高”的高至凡善于发现每个团员的天赋，并且愿意花力气去做个性化的培养。

“如果乐队指挥是真正的‘指挥官’，那合唱指挥就更像是一个‘全职保姆’。”高至凡生前好友、彩虹室内合唱团团长金承志说。就在噩耗传来的前一天，他还收到了“老高”想要带领合唱团演唱辛弃疾套曲的合作请求。

金承志未曾想到，那次对话之后却是天人永隔，“我们会一起来帮助他完成未竟的事业，我们也相信他已经化作了夜空中的一颗星，为我们照亮前行的路。”（颜之宏 付敏 魏培全）

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