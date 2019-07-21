淬炼办学治校基本功（凭栏处）

高校党组织要把抓好学校党建工作和思想政治工作作为办学治校的基本功

习近平总书记在南开大学考察调研时指出，高校党组织要把抓好学校党建工作和思想政治工作作为办学治校的基本功。这一重要论述，饱含对新时代高校发展的嘱托和期望。

“基本功”，就是必须具备、不可或缺的核心素质与基本能力，是本领和水平的体现，更是质量和特色的彰显。练好学校党建工作基本功，必须把党的政治建设摆在首位，坚持完善党委领导下的校长负责制，使党的领导和党建工作融入教学科研、人才培养各方面，以旗帜鲜明的引领导航，巩固强化我国大学的鲜亮底色。练好思想政治工作基本功，必须因事而化、因时而进、因势而新，在质量提升和特色塑造上做真功、求实效，通过全员全过程全方位的思政工作，时时处处给师生以潜移默化、润物无声的教育和引导，把我国高等教育的优势有效转化为培养社会主义建设者和接班人的能力。

走过世纪沧桑即将迎来建校百年华诞的南开大学，牢记习近平总书记的殷殷嘱托，把学习宣传贯彻总书记来校考察调研重要讲话精神作为抓好学校党建工作和思政工作的强大引擎，以爱国奋斗、铸魂育人的新作为，构建南开特色“大党建”“大思政”格局，实现强基、固本、铸魂、聚气。

一是突出首要职责首要任务，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持年度学习有计划、每月学习有主题、重点学习有督促，形成全校理论学习之风。开设“中国发展”系列课程和《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程，创新形势政策课机制，举全校之力建设全国重点马克思主义学院，强化思政课程和课程思政联动，院士、名家和校领导带头走上讲台，承办“昂首复兴路·最美新时代”全国大学生讲思政课等重要活动。

二是唱响主旋律，勇当高校思政工作改革攻坚“排头兵”。坚持打通党建思政工作与人才培养体系，从南开爱国主义传统和“允公允能、日新月异”校训中汲取滋养，推进德智体美劳融合并举的“公能”素质教育。围绕改革开放40周年、中华人民共和国成立70周年，深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”“厚植爱国主义情怀”等主题教育活动。深化“课堂教学—校园文化—社会实践”三位一体育人模式，蓬勃开展“小我融入大我、青春献给祖国”实践活动，师生同学同研、同行同讲，将爱国报国的情怀书写在扎根人民、奉献国家的担当实践中。

三是强化基层基础，增强党组织的组织力。深抓细督党建重点任务落实，定期召开党建和思政工作交流推动会，全面树立从严从实抓党建、强思政的鲜明导向。强化支部建设与教学科研紧密结合，把支部建到系所、实验室、教研室等业务实体上。着力打造基层党建品牌，开展支部共建活动，主动走出校园，深入社区、乡村共建，助力精准扶贫和社会发展。面向全体学生开设“中国共产党基础知识”公选课，扩大党员发展覆盖面。实施基层组织力提升工程三年行动计划，加强基层党务工作队伍建设，重点培育“双带头人”工作室、标杆院系及样板支部。抓严基层党建述职考核，做实校、院、支部三级述职全覆盖。

在实践中，我们进一步认识到，党建工作和思想政治工作既贯通衔接、各有侧重，又紧密联系、有机统一。只有以党建强思政，以思政促党建，产生强大的协同联动效应，形成互为支撑、一体化推进的大格局，办学治校、管党治党的主体责任才能落实落细、履行到位，高校党委的基本功才能得到淬炼提升。

下一步，学校将在党建工作、思政工作与学校各项改革和事业发展的“融通”上持续聚焦着力，使学科体系、教学体系、教材体系、管理体系等都融入党建要求、贯穿思想政治元素，把党建和思政工作基本功变成改革发展大优势，求卓越、做标杆、创一流，在新百年新征程中谱写中国特色社会主义大学的新篇章。

（作者为南开大学党委书记）

《 人民日报 》（ 2019年07月21日 05 版）

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