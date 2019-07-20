学好数学很重要！四部门联合发文加强数学科学研究

新华社北京7月20日电（记者胡喆）数学是自然科学的基础，也是重大技术创新发展的基础。为切实加强我国数学科学研究，科技部、教育部、中科院、自然科学基金委共同制定了《关于加强数学科学研究工作方案》，并于近日正式印发。

方案指出，数学实力往往影响着国家实力，几乎所有的重大发现都与数学的发展与进步相关，数学已成为航空航天、国防安全、生物医药、信息、能源、海洋、人工智能、先进制造等领域不可或缺的重要支撑。

但数学又是非常小众的学科，常常不为人所关注。33岁就获得菲尔兹奖的哈佛大学教授丘成桐认为，发展像数学这样的基础科学，目的并非直接为经济和技术服务。“太过急功近利，做不出原创性的成果。”“基础数学需要获得国家更多的投入。”

华为公司创始人兼总裁任正非也曾公开表示：“其实我们真正的突破是数学，手机、系统设备是以数学为中心。”

此次制定的方案明确，在国家层面要“持续稳定支持基础数学科学”“加强应用数学和数学的应用研究”“持续推进和深化高层次的国内外交流与合作”。

方案还强调，在国家重点研发计划中设立“数学与交叉科学”重点专项，统筹支持数学及交叉科学研究，围绕科学与工程计算、大数据与人工智能的数学理论与方法、复杂系统优化与控制、计算机数学等重点方向，以及信息技术、能源与环境、海洋、生物医药、经济与金融安全等国家重大战略需求中的关键数学问题进行项目部署……一系列举措将为我国数学科学研究带来更大的发展机遇。

二战期间，美国丰富了数学的发展，赋予数学全新的活力，产生了计算机、控制论、信息论、计算数学、博弈论等具有强大生命力的数学分支，其边际效应和带动效应极强。

中国科学院院士、南方科技大学副校长汤涛认为：“中国现在是经济大国，在强调基础研究的同时，还要借鉴美国的经验，充分发挥应用数学的引领作用。”

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