教育部：推进中外学生趋同化管理，对违规违纪留学生严肃处理

人民网北京7月20日电（孙竞）近日，来华留学相关问题引起社会热议。教育部国际合作与交流司负责人在回答记者提问时表示，教育部将进一步推动中外学生趋同化管理，对违规违纪的留学生严肃处理、绝不纵容姑息。

该负责人介绍，来华留学经费主要用于资助根据中国政府与有关国家（地区）政府签订的教育交流协议到中国高校学习或开展科研的非中国籍公民。目前，中国和180多个国家签订了政府间教育交流协议，支持双方互派学生到对方国家学习深造。其中，教育部以中国政府奖学金的形式资助对方国家学生来华留学，同时中国学生通过对方国家提供的奖学金赴海外学习深造。

据教育部发布的统计数据，2018年，共有来自196个国家和地区的49.2万名留学生在国内1004所高校和科研机构学习。其中，共有6.3万名中国政府奖学金生，占来华留学生总数的12.8%。这些中国政府奖学金生中，攻读学位的硕博研究生占70%。

“来华留学经费直接拨付高校，大部分由高校统筹用于来华留学生培养、管理等支出，仅生活费发放给奖学金生本人。”该负责人说。

记者注意到，“趋同化管理”成为当前来华留学教育管理的方向之一。该负责人表示，教育部将进一步推动来华留学生与中国学生的管理和服务趋同化，实现统一标准的教学管理与考试考核制度，提供平等一致的教学资源与管理服务，保障中外学生的文化交流与合法权益。

该负责人特别强调，高校应当在入学和日常教育中对来华留学生进行中国法律法规、校规校纪和安全教育，对违规违纪的留学生严肃处理，涉嫌违法犯罪的，配合有关部门依法依规处理，绝不纵容姑息。

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