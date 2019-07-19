纸浆和塑料同步分选技术点亮中国MBA创业大赛

上海交通大学安泰经济与管理学院党委书记 杨颉

人民网北京7月19日电 在当前各地大力推进生活垃圾分类处理的背景下，近日闭幕的2019第十七届中国MBA创业大赛全国总决赛中，南开大学“中小城市生活垃圾资源化处置综合方案”引起了各方关注。南开大学团队自主研发的“生物液化预处理+梯级分选”技术和设备，是目前国内外唯一能够将纸浆和塑料同步分选的技术，废液废渣近零排放。该项目因此获得了本届MBA创业大赛总决赛常规赛季军。

在本次总决赛中，17个常规赛参赛项目具有高科技属性的有13个，11个项目拥有上百项各类专利，这些项目紧紧围绕人工智能、高端制造、新能源、智慧医疗等前沿科技，又切入到日常生活领域，如健康保健、食品养生、生活垃圾处理等。清华大学“镁伽机器人”项目凭借机器人技术+AI人工智能应用技术夺得常规赛冠军，同济大学“RT电磁执行器助力中国智能制造”项目获得常规赛亚军。

值得关注的是，科技项目中涉及健康保健方面的多达5项，厦门大学“医疗激光器”，上海交通大学“健康‘走’着瞧步态分析仪”、天津大学“全自动临床质谱前处理仪”属于高科技的医疗器械产品，而河南财经政法大学“高通量基因测序平台”、北京理工大学“新型肝损伤试剂盒”属于生物医药类项目，它们虽然都刚刚起步，但已有部分产品实现了销售。

此外，不少MBA项目抓住消费升级为主题，将AI、VI以及人工智能，应用到传统的消费场景中，提升用户体验，彰显MBA创业的市场价值。如来自台湾交通大学的“Cellbedell 智慧前台系统”项目，结合AIOT与人工智慧创造旅客新体验；香港浸会大学“芝麻开门·VR All In One”，以交互式大空间虚拟现实（VR）系统为基础，结合大胆的想象，用全新的科技为体验者打造沉浸式的超现实体验。

据介绍，中国MBA创业大赛创办于2002年，是由上海交通大学安泰经济与管理学院发起，面向境内外知名商学院MBA学生的一项创业主题赛事。本届大赛启动于2018年1月，共吸引了91所境内外商学院313支MBA团队参赛。值得一提的是，本届每个赛区均组织了赛前创业训练营，集中组织对商业机会的鉴别、商业模式的提炼、商业计划书的撰写以及路演技巧等进行培训，并且委派创业导师对进入第二轮的项目进行“一对一”指导。

上海交通大学安泰经济与管理学院党委书记杨颉表示，大赛特有的市场化选项模式以及平台化的服务模式，为参赛团队带来专业化的项目指导，并且配套资本对接服务，促进了参赛项目的快速成长。（孙竞 曹雯）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)