《儿童个人网络信息保护倡议书》发布 呼吁保护儿童网络隐私权

图为2019未成年人网络保护研讨会现场 王子文/摄

人民网北京7月19日电 2019未成年人网络保护研讨会18日在京举行，研讨会现场发布了《儿童个人网络信息保护倡议书》（下称《倡议书》），号召社会各界合力参与未成年人网络保护，促进未成年人健康成长。

《倡议书》指出，政府主管部门应当依法依规积极开展儿童个人网络信息保护工作，建立政府主导、社会参与的工作机制，及时处理侵犯涉及儿童个人信息的违法违规行为。各类组织和个人应当尊重和保护儿童的网络隐私权，不得在网络上非法收集、存储、使用、转移、披露和传播儿童个人信息。网络社会组织应当积极督促并协助互联网企业加强行业自律，履行社会责任，推动制定儿童个人网络信息保护的行业规范和行为准则。

《倡议书》中提到，互联网企业应当切实履行儿童个人网络信息保护的平台责任，严格依照法律规定和用户协议收集和使用儿童个人信息。严格遵守必要性原则，收集、使用和转移儿童个人信息应征得儿童父母或者其他监护人同意；尊重儿童个人网络信息的删除权，对儿童及其监护人提出的删除儿童网上个人信息的诉求，应依法依规予以配合。

全国人大社会建设委员会副主任委员、中国网络社会组织联合会会长任贤良在会上强调，党和政府一直高度重视未成年人网络保护工作。加强未成年人网络保护是全社会的共同责任，需要多方协同、综合施策，司法机构、政府部门、企业、社会组织、学校和家庭要各司其职，形成未成年人网络保护的社会共治体系，努力为未成年人营造一个良好的网络生态环境。

国务院妇女儿童工作委员会办公室常务副主任王卫国在发言中指出，网络已经成为影响儿童健康成长的一个不可或缺、不可忽视的重要因素，应加快儿童网络保护法治建设，加强对儿童和家长网络素养教育，推动形成全社会共同参与的未成年人网络保护机制，营造风清气正、健康安全的互联网环境，为儿童营造网络净土。

联合国儿童基金会驻华代表芮心月认为，儿童网络保护是国际互联网治理的关键问题之一，联合国儿童基金会一直致力于在全球范围内推动这一问题的有效治理。当前，除了防止儿童受到网络伤害以外，更重要的是思考如何用技术手段赋权儿童，让他们在数字世界中有效行使应有的权利，成为积极的数字公民。

当天，研讨会还围绕“未成年人互联网使用与保护”、“新科技应用与未成年人在线教育的联动探索”和“未成年人网络保护的行业责任及社会参与”等主题举办了3场专题讨论。据悉，本次研讨会由全国人大社会建设委员会、国务院妇女儿童工作委员会办公室指导，中国网络社会组织联合会与联合国儿童基金会主办，国内外专家、学者、互联网行业代表等80余人参加会议。（李依环 王子文）

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