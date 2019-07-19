台湾大学生到底怎么了 每4人就有1人休退学

台湾大学生休学回屏东老家帮忙卖香蕉。

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台湾少子化问题近年对高校招生冲击不小。各校正为招不来新生伤脑筋，却发现入校的学生也可能中途休学或退学。台湾教育部门最新统计显示，2017学年台湾大专院校休退学人数超过30万人，占大专生总数的23.6%。几乎每4人当中就有1人休退学，比例之高令人咋舌。究其原因，“志趣不合”和“工作需要”排在前列。

十年寒窗求学苦，为何如此轻易就离开？面对如今近乎100%的高校录取率，重新择校变得没那么难。四年学成毕业薪资还不如高中生，自然让人心生退念。当然，原因还不止这些。

“最坏也不会没学校念”

根据台湾教育部门统计，2017学年大专校院学生退学人数达91531人，再创新高且连续两年退学人数超过9万人，令人忧心就读人数“回不去了”。退学理由以“志趣不合”、“逾期未注册”为主，加起来超过总人数一半，人数明显多于选择“经济困难”的人。

2017学年新增办理休学率为6.14%、相应学生有78220人，休学理由主要是“工作需要”、“志趣不合”。该学年台湾大专校院总休学人数（新增办理休学加上休学而未复学）超过20万人。再加上退学人数，休退学人数超过30万人，而大专生总人数约为127万人，意味着近1/4的学生选择休退学。

上世纪90年代中期，台湾开启教育改革，推动“广设大学”政策。随着大专院校数量变多，录取率由昔日两三成跃升至接近100%。考大学不再像“过窄门”，选择也大大增多。有台湾学生坦言，过去自觉念错了院系，只能在原校寻求转系，现在则大可休学重考，说不定来年可以考上更好的学校。“大学录取率都100%了，最坏也不会没有学校念”。

现实是，有人在休学后重新出发，找到了人生方向。也有人在“长假”后走向迷失，甚至沦为“啃老族”。

不合预期便提前离场

尤小姐曾就读台湾某私立大学观光系，因不愿在校学习观光理论而想直接到职场汲取经验，大二时不顾家人反对毅然休学，提前踏入社会。4年过去，她按部就班读完学士和硕士的哥哥姐姐还在为求职而苦恼，她却早已进入按时发薪、年终还有配股的科学园区公司，且存够人生“第一桶金”100万元新台币。“所以，我很庆幸当初的正确选择！”

毕业于台湾政治大学经济系的林志翔，在大学期间一度因为志趣不合而选择休学，历经一番探索后才复学。“原本以为会有更多实务类课程，却发现经济系跟想象的不一样。休学的时候经过思考，复学后才另外去修企业管理、行销类课程。”

从台湾桃园市永丰高中毕业的彭宬说，“明星高中”有不少升学咨询的相关资源，有些大学还会组织体验营，这些都是高中生认识大学及其院系的机会，而自己所在的社区高中没有相关咨询资源，当时对大学的认识可以说是零。

就读于台湾台中市卫道中学的张启慧说，高中里有辅导室可以咨询科系，也会有学长学姐帮忙模拟面试，但无法对院系给太具体的建议。以满分10分来说，自己那时对院系的认知大概只有4分，即便上网查资料，也无法理解实际上在学什么。上大学后会发现，台北的学生很早就可以知道大学相关资讯，南北的资源差很多，所能获得的资讯量也有不同。

既浪费资源又浪费青春

“很简单，就是大学太多！”对于台湾大专院校逐渐走高的休退学率，台北商业大学校长张瑞雄认为，许多人因为大学好考就进去，念到一半才发现念不下去，例如读数理专业一定要学微积分，修餐饮科的学生工作辛苦等，有人忍受不了就中途离开。读到一半去工作的学生也很多，因为很多家庭需要小孩自行支付学费。

张瑞雄建议学生，首先要找一技之长，其次要有终身学习的观念，不必一定要从小学一路念到大学毕业。例如读完高中或高职，可以想想自己是否适合读大学？甚至初中毕业时就可以开始考虑，自认为有学术倾向者可以念高中，打算就业者读高职，或是念五年制的专科学校。

台湾大学应用力学研究所教授王立升认为，这意味着学子选校时大多未考虑适才适性，多元入学2002年执行至今毫无成效。广设大学政策是严重失误，当初希望让每个人都有机会念大学，结果反而害了学子，既浪费台湾资源，也浪费学子青春。

应及早规划加强辅导

台湾高校学生休学或退学不断，教育部门和校方应如何应对？台湾清华大学教务长戴念华认为，学生要办理休退学，校方一定会追踪并了解原因，而休退学的原因很多样，例如研究生可能因为论文未如期完成而选择休学，外面就业环境可能也有影响。如果就业市场有好机会，有些学生也会考虑休退学，也有人是因为想去其他学校或岛外念书。

戴念华说，如果学生的考虑是经济因素，学校可寻求资源协助学生继续就学，但不少学生是因志趣不符选择先休学去重考。现在年轻人不大会受修业年限约束，想多方尝试，学校也应该持开放态度看待，也有学生去重考或尝试自己想做的事情后，发现不如预期，就会重回学校。

台湾有媒体发表社论称，台湾教育部门对于已经休退学的大专生应予以辅导，同时要求各学校进行课程改造，提供多元学习和跨校选修的机会，让学生不必办理休退学就可选读接近自己志趣的课程。高中和高职生的生涯辅导也要及早规划，不要等学生考完试再依分数来填选读院系，就读后才发现志趣不合，已经浪费了青春黄金时间。

(责编：郝孟佳、袁勃)