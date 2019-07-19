冒充学生骗家长！南宁警方打掉一批电信诈骗窝点

“我是小轩”。因为小轩是儿子的名字，收到这样一条QQ好友申请时，广西桂林的尹女士只迟疑了一下，就通过了。对方立即发来一段话：“妈，我有个学习上的事要和你说。”

“我们学校邀请重点大学的资深教授来做培训，英语、数学、计算机三门课，培训时间是晚自习，不影响正常上课，我已经试听过了，很想报名。”“一门课要3800元，培训一年。你同意的话就帮我报名，全校培训名额现在就剩几个了，我怕晚了没名额。”对方随即发来一个电话，让尹女士赶紧联系这位负责培训班报名和收费的“梁主任”。

尹女士不疑有他，立即电话联系“梁主任”，确认报名后又按照“梁主任”所说通过微信转账将11400元“培训费”转给一位“财务老师”。不一会儿，QQ上的“小轩”发来消息，说已经报名了，但还有教材费没交，一门课1200元，尹女士又转过去3600元“教材费”。

当“小轩”又发来信息，说想报精英班冲击重点大学时，尹女士方觉上当！孩子已经上大学了，连忙给孩子打电话核实，孩子茫然：哪有什么培训班！

这件事发生在去年年底，当天尹女士就到公安机关报案。警方发现，诈骗分子冒充学生向家长诈骗“培训费”“教材费”，这类案件近期时有发生。调查后发现，不少被打击的诈骗窝点嫌疑人均通过QQ向韦某购买学生家长相关资料，用于冒充学生实施诈骗。

韦某是谁？为什么会掌握学生及家长相关信息？南宁警方发现，嫌疑人韦某原供职于某互联网公司从事编程工作，有自主开发软件能力，2017年下岗后便利用自己编写的软件非法获取QQ群成员信息，整理分类，并和妻子顾某一同将信息向多个电信网络诈骗犯罪团伙分销。在警方抓捕现场，嫌疑人韦某对其盗取QQ群信息并出售的违法行为供认不讳。

“嫌疑人韦某收到诈骗团伙‘订单’后，从软件后台数据库中整理出学生家长QQ群资料，卖给网络诈骗团伙，初步调查有13个网络诈骗犯罪团伙向他购买QQ群资料，其中包括诈骗尹女士的一犯罪团伙，该团伙相关犯罪嫌疑人已被逮捕。”南宁市公安局网安支队三大队民警徐权智说。

利用自制软件非法获取并贩卖公民个人信息，这类新型网络案件在全国尚不多见。南宁警方对韦某的下线网络诈骗犯罪团伙进行打击、收网，已陆续捣毁25个电信网络诈骗窝点。南宁市公安局刑侦支队十一大队大队长覃佳森介绍，南宁市公安局已成立以刑侦为主导的“三合一”大数据作战平台，用于及时研判和打击类似的新型网络诈骗。

《 人民日报 》（ 2019年07月19日 12 版）

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