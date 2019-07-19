青少年篮球夏季邀请赛揭幕 近千名运动员参赛

原标题：全国NYBO青少年篮球公开赛夏季邀请赛安徽休宁开赛

扬州扬体队小球员持球突破 方也亚磊 摄

17日，NYBO青少年篮球公开赛夏季邀请赛在安徽休宁开赛，来自全国各地的76支代表队近千名运动员参与竞逐。

小球员们突破上篮 方也亚磊 摄

NYBO青少年篮球公开赛(National Youth Basketball Open)是在国家体育总局《青少年体育“十三五”规划》和中国篮协“小篮球规则”指导下应运而生，由国家体育总局青少年体育司、中国篮球协会、中国中学生体育协会联合支持的一项专属青少年的篮球赛事。

小球员出手投篮 方也亚磊 摄

此次NYBO夏季邀请赛是NYBO竞赛体系新增赛事板块，为期4天，比赛分设6个年龄组(U6/U8/U10/U12/U14/U16)，小球员们来自北京、安徽、黑龙江、新疆、内蒙古等省市自治区，通过小组赛、淘汰赛，最终产生晋级全国总决赛的外卡球队。

“欢迎来自全国各地热爱篮球的孩子们齐聚休宁，你们的到来让休宁这座历史文化名城平添了活力。”安徽省体育局副局长王大军在开幕式上说，希望借助NYBO夏季邀请赛落户休宁，促进体育+文化+旅游的深度融合，探索特色化城市发展路径，赋予休宁县乃至安徽省更多的人文魅力。

开幕式后，上演了两支U8组别球队扬州扬体和黄华体育的揭幕战，知名篮球运动员张兆旭、尚平分别作为两队的明星教练进行指导。扬州扬体率先发起进攻，1号球员孟哲翰命中整场比赛第一球，双方对战激烈，引来场边观众掌声不断。本场比赛扬州扬体队11号球员盛小圣表现优异，砍下10分4篮板3抢断，最终扬州扬体以18:7战胜黄华体育。

据介绍，竞赛之外，NYBO还为孩子们设置了丰富的活动和服务体验。NYBO与全国运动训练教学联盟及全国体育职业教育教学指导委员会合作，在夏季邀请赛期间加入《青少年运动技能等级标准》评测，让参赛选手在参加比赛之余，对个人运动技能的掌握情况有更加清晰的认知，以便进行更加有针对性的训练和提升。(余皓 方也亚磊)

(责编：郝孟佳、袁勃)