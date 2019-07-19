原标题：新疆9部门联合发文为中小学生减负

记者潘从武 新疆维吾尔自治区教育厅、自治区发展和改革委员会等9部门近日出台了《自治区中小学生减负实施方案》，从规范学校办学行为、严格校外培训机构管理等方面实施30条具体举措，着力减轻过重学业负担，促进新疆全区中小学生健康成长。

方案提出，教师不得布置重复性和惩罚性作业，不得给家长布置作业或让家长代为评改作业。小学一、二年级不布置书面家庭作业，三至六年级家庭作业不超过60分钟，初中家庭作业不超过90分钟，高中也要合理安排作业时间。严格控制考试次数：小学一、二年级每学期学校可组织1次统一考试，其他年级每学期不超过2次统一考试，不得在小学组织选拔性或与升学挂钩的统一考试。不得随意提升考试难度，增加考试次数。

方案要求，要规范考试评价方式，严格依据课程标准和教学基本要求确定考试内容，不出偏怪考题。初中学业水平测试考试，除招生入学和质量监测需要以计分方式呈现外，其他一律以等级方式呈现。除考生本人外，不准向任何单位和个人提供考生报名信息、考试成绩以及录取信息。

方案明确，不得利用App、QQ群、微信平台布置要求家长完成或需要家长代劳的作业。严格限制竞赛评优活动，不得组织学生参加未经教育行政部门审批的评优、推优及活动竞赛，禁止竞赛辅导收费。不得随意要求学校组织学生参加与教育教学无关的活动，不得随意要求学校增加专题教育内容。各级教育行政部门要加强中小学生活动竞赛的监管，对未经批准违规举办的活动发现一起查处一起。坚决查处“山寨社团”“离岸社团”举办以营利为目的的所谓“国际”“全球”“大中华”赛事。(潘从武)

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