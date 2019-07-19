原标题：外教走上乡村中小学的“屏幕”

在转学到四川省成都市金堂县平桥学校读七年级前，唐青果从没想过会有外教给自己上英语课——哪怕隔着屏幕。

当她在英语课堂上认真地纠正外教关于“成都”的汉语发音时，全班同学都笑了。在她的小世界里，伴随着这块互动屏幕，还萌生了当翻译官的梦想。

在这所学校，仅有初中的两个班级引进了远程实时互动外教课程。宜格思英语通过“外教+中教+学生”三方互动课堂机制，依托欧美全职外教资源，与当地教育局合作为中小学提供远程实时互动外教课程。目前，包括内蒙古、新疆在内的19个省份的部分地区引入了这一课程。

英语教师周建琼记得，2014年刚开通线上课堂公益试点时，许多其他班的学生搬着板凳挤到教室里听课。当外教出现在屏幕里的时候，学生们的感觉“就像打开了万花筒”。

虽然每周都要被这块屏幕占用一堂英语课，但周建琼很高兴，“外教上课的内容和教材是适配的，我会事先将知识点教给学生，所以当外教上课时，学生们大都听得明白，我也会站在教室里仔细观察学生的反应，将他们没听懂的地方写在黑板上，下次上课时巩固。”

2018年12月～2019年3月，金堂县教育局开展了两次英语口语听力在线测评，开设线上外教课的班级平均分高出其他班级10分左右。

这块外教互动屏幕同样也出现在金堂县所有英语教师每两周一次的培训中。金堂县教育局要求当地中小学所有的英语教师都必须参加口语培训，培训时全程用英语。

最初，教师们有些“水土不服”，许多人需要借助翻译软件才能跟上互动进度。年纪较大的英语教师在互动时羞于表达，年轻教师和外教一起鼓励他们。

平桥学校英语组教研组长秦雪说，除了提升口语，他也跟外教学习如何营造英语课堂氛围。那些夸张的肢体语言、不间断的鼓励，也许就能催生学生开口表达的勇气。

根据当地教育局提供的《各学段英语教师初始学历情况分析》报告显示，76.9%的初中英语教师和80.37%的小学英语教师初始学历均为专科生及以下。这也正是让金堂县教育局下决心启动“外教+中教+学生”三方互动课堂机制的主要原因。目前由教育局承担所有教师口语培训的课程费用以及义务阶段学校的部分课程支出，2018年为此投入约237万元。

中国青年报·中国青年网见习记者 戴月婷

(责编：郝孟佳、袁勃)