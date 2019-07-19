原标题：章莹颖案凶手被判终身监禁 家人期望找到遗体

章莹颖母亲在新闻发布会中忍不住失声痛哭。萧芸摄

据美国《侨报》报道，章莹颖案经过769天后，7月18日下午4点钟，联邦沙迪法官正式在皮奥里亚(Peoria)宣判罪犯克里斯滕森终身监禁，不得假释、不得保外就医、不得减刑，他的余生将在监狱中渡过。

12名陪审员未能对死刑达成一致认同，因此判决结果杀害章莹颖的克里斯滕森被判终身监禁。虽然这并不是章家人期望的结果，但是他们尊重美国司法判决。只是，章家人目前最大的期望还是，“如果罪犯克里斯滕森的灵魂还残留任何人性，请帮助我们结束煎熬，无条件说出章莹颖的遗体下落。”

正式宣判结束后，法官沙迪问罪犯克里斯滕森有没有话要说，包括对章家人表示悔意，但是克里斯滕森直接说没有。法官在宣判最后说，“希望你在狱中，有一天能拿起纸笔，告诉章莹颖和其家人《我错了》”。

罪犯克里斯滕森的父亲在法庭过道上，向步出法庭的章莹颖父母深深一鞠躬，大约持续10秒钟，替儿子表示对章家人的歉意。

正式判决结束后，皮奥里亚法庭建筑内即刻举行对外新闻发布会，各方媒体聚集，充分显示对此案的关注程度。

章容高(右)在声明中希望罪犯克里斯滕森能无条件说出章莹颖的遗体下落。萧芸摄

章莹颖的父亲章容高在义务律师王志东的陪同下发表声明。他说这两年多来，每一天都深切思念着女儿，虽然最终判决无法看到加害女儿的凶手就地正法，但是终身监禁在一定意义上可以“弥补我们的伤痛”。章容高和家人明白，美国司法机构已尽全力调查该案。加上许多关注此案的热心人士，让章家在丧女的痛苦中依然感谢各界对此案的关注。

章莹颖家人的援助律师王志东和贝克特(Steve Beckett)也联合发出声明，两年多了，他们有机会了解淳朴善良的章家人因为失去美丽的女儿悲伤不已，作为律师，他二人有幸在复杂的法律体系中协助他们，在他的人生中最黑暗的时刻安慰他们。

义务律师强调，在中国、在世界很多其它地方，刑事司法系统运作的比美国快，但美国司法系统比较缓慢和慎重，为的是获得一个公平的审判，两位律师感谢章莹颖父母章容高、叶丽风和男友侯霄霖在整个过程中的理解和耐心。

中国驻芝总领馆副总领事边志春在媒体会前对外声明，感谢两年多来各界给予章案的支持和关注，她同时也提醒广大中国留学生多自身安全，平安留学是大家的期望。(萧芸)

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