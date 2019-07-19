原标题：章父：不同意但接受判决结果 请让我们带莹颖回家

美国联邦法官当地时间18日宣布，经过陪审团审议，章莹颖案凶手克里斯滕森被判终身监禁，不得释放。章莹颖父亲在记者会上表示，虽然不同意但接受判决结果。希望罪犯能告知女儿的下落，让他们结束煎熬。他说：“请让我们带莹颖回家。”

判决结果出来后，章莹颖父亲出席了记者会，他表示，虽然我们不同意这样的结果，但是可以“接受罪犯在监狱里度过余生。”他希望罪犯在监狱里能感受到“我们失去莹颖的感受到和痛苦”。

当地时间2019年7月18日，经陪审团决定，章莹颖案被告克里斯滕森被判处终身监禁。从2017年6月9日章莹颖失踪至今，历经长达768天的调查、审判，期间引起美中两国无数民众关注的案件，至此告一段落。图为章莹颖（资料图）。

章莹颖父亲还表示，现在还不知道女儿的下落。希望罪犯能用残留的人性，结束我们的煎熬。“请让我们带莹颖回家。”

记者会上，章莹颖母亲神情悲伤，在别人搀扶下几乎站立不住。

据悉，法官18日宣布：经过八个多小时的审议，12人组成的陪审团完成了对克里斯滕森的量刑。由于陪审团没能就死刑达成一致，克里斯滕森最终被判终身监禁。

法官沙迪德宣读了陪审团的裁定，他没有阅读全部内容，但提到陪审团发现了辩方提出之外的减罪因素。

有报道称，克里斯滕森在听到结果后低下头笑了，并看向他的家人。他的母亲在听到宣判后哭了。

章莹颖的家人当时坐在第一排，没有表现出明显的反应。这是她的母亲在审判期间第一次出现在法庭上。

章家人的律师贝克特说，章莹颖的家人对终身监禁的结果感到“极度悲痛。”

据悉，克里斯滕森上个月被定罪，他被判绑架至死罪以及两项对FBI做虚假陈述罪。

(责编：郝孟佳、袁勃)