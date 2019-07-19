葡萄智学创始人及CEO茹立云：打破局限降低门槛 AI+教育实现真正普惠价值

近年来，AI技术赋能在线教育已成为教育行业发展的显著趋势，“人工智能”话题也在不断升温，不少中国家长纷纷为孩子选择“在线教育”的方式获得能力的提高。不可否认，在线教育模式有效地打破了传统线下教育的时空局限，为实现公平且普惠的教育奠定了基础，而将AI技术运用到教育领域也确是为教育革新“添了一把火”。

2016年《政府工作报告》指出，要求发展更高质量更加公平的教育。然而，如何使教育实现真正的高效及公平？一位AI＋教育领域的新玩家给出了答案，他就是葡萄智学创始人及CEO茹立云。

葡萄智学创始人及CEO茹立云

近日，环球网教育记者走进葡萄智学，并对茹立云进行了专访，深刻洞见了葡萄智学的创办初衷及鲜明优势，也了解到葡萄智学整个团队的教育情怀。作为浙江省1998年理科高考状元及清华大学计算机系高材生，茹立云的“学霸”人设为整个团队注入了长足动力，他表示，希望带领团队将AI技术与教育实现真正高效融合，实现教育的普惠价值。

官方介绍，成立于2018年3月的葡萄智学以研发面向4-10岁的儿童智能互动英语学习产品为切入点，通过领先的AI技术+优质教育资源，提升英语学习体验、降低课程成本。据悉，葡萄英语目前提供在线AI定制1对1英语外教课，旨在以创新的教与学模式打破英语学习的互动壁垒、降低外教资源的价格门槛。

首站进军少儿英语领域 葡萄智学：AI赋能缓解师资成本过高难题

葡萄智学将少儿英语作为团队进军教育领域的首站，这其中包含着丰富的背景因素。茹立云观察到，目前，三四线城市及农村教育资源严重不足，一线城市的优质师资资源无法下沉，优秀的英语教师已成为越来越稀缺的宝贵资源，大多数家庭无法为高昂学费买单。而通过AI技术赋能产品却可以有效打破在线英语师资成本过高的瓶颈，葡萄智学希望将前沿人工智能技术与优质教育资源深度捆绑，从而解决教育资源供给不足和分配不公的问题，进行一场教育的“供给侧革命”，使得优质教育资源可以普惠大众，利用人工智能技术实现“因材施教”。

无限复制优质外教老师 AI引擎帮助实现因材施教

据了解，虽然目前主流智能语音技术对于成人发音的辨识，已经较为成熟，但对于儿童非母语英语发音，却一直未能达到令人满意的识别准确率。而葡萄智学的人工智能技术团队针对儿童的发音特点、语言特点，对课程场景做了专门的优化，使准确率得到了极大的提升，从而使得智能语音技术能够真正在教学场景得到应用。

而AI技术究竟如何融入到教学中？茹立云认为核心分为两个层面，第一是虚拟老师打造令互动性增强;第二，AI引擎能帮助实现因材施教。在教学环节中，最核心的老师、课程和技术三大要素需要得到突破。

通过AI智能体系，葡萄英语可以无限复制优质外教老师，并对每个孩子的学习习惯与进度进行个性化的记录与指导，再以普惠的价格提供给每个家庭，从而使得每个地区的孩子都能接受到优质的英语教育。

葡萄英语将AI技术融入教学，打造高效个性化教育模式，前期也做好了充分准备。从教研方面来说，葡萄英语首先需要了解儿童的学习心理，对他们的学习发展状况进行全面深度的探究;其次，葡萄英语将AI技术融入教育，其本质是希望系统达成与儿童顺畅的教学交流与沟通，让系统真正理解孩子的学习心理与习惯，从而为他们提供相应的反馈，这其中也必然涉及到复杂的人工智能科技。据了解，葡萄英语的教研团队基于详细的英语知识图谱，建立了一套针对4-10岁孩子英语能力模型，包括听说读写、语法等各种不同维度，总共有1000多个知识考察点，分成50级的难度，可以让人工智能教师系统依据知识点去评估每个孩子，作出每个孩子精确的英语水平画像，并提供定制化的课后练习以及针对性的强化训练，确保在教、学、练等英语学习环节，做到个性化与自适应。

茹立云进一步解释道，学生在课前、课中、课后的学习状况都将清晰地呈现在系统中。每个单元结束后，一节智能匹配的专属“私教课”，能够让每位学生的复习实现真正的“私人订制”。针对学习薄弱环节的强化辅导，再辅以双语融合讲解，让学生可以做到真正的以“意义学习”为核心，以“认知文化理解”为语言使用的目的。一般情况下，一单元课程、2-3周学习结束后，AI自适应就会展现作用，同批开始学习的小朋友，课程和练习就会不同。而系统基于大量的数据对学生实现一对一的个性化指导，这也将真正达到“因材施教”的效果。

对外教甄选极为严格 核心：足够懂孩子

优质的英语教学产品离不开精良的教师团队。茹立云向环球网记者表示，葡萄英语的师资力量尤为强大，对于外教的甄选具有严格要求，优良的教育背景及具有至少10年以上的丰富的儿童英语教学经验是基本条件，同时还要求外教发音极为标准，甚至必须达到播音员的水平。另外，公司的美国本土外教还需要具有丰富的演绎经验来诠释真正的“TPR”教学法，让每一位学生体验到原汁原味的明星外教授课。除了这些基本特质外，教师还必须深层次地理解孩子成长过程中的发展特点及趋势，他们需要对中国课标体系及中国孩子学习英语规律进行了解与总结，总而言之，外教必须“足够懂孩子”。

据悉，葡萄英语选取牛津大学出版社的知名教材《Let's go》作为课程的主体内容，自主研发了适合中国孩子的“3+2+1”的智能课程体系，即主修课3环节、阅读课2环节、每单元1节的个性化辅导课。

任何新兴事物的出现都需要较长一段时间才能被大众接受，随着人工智能时代的到来,传统行业正在经历着革新与变化,人工智能技术与教育的融合将逐渐转变人们的固有思维，如何真正理解新兴事物背后的核心与价值才是关键。茹立云谈到，目前在线少儿英语一对一辅导模式中也存在一些问题，比如师资不稳定，然而通过人工智能的手段将能有效破解这个难题，系统将“不厌其烦”地统计学习数据，为每一位学生的学习制定图谱及规划，实现个性化指导。

未来：研发多元教学产品 挑战与机遇共存

领域资源是否稀缺或分配不均及赛道是否足够庞大，将作为葡萄智学未来产品开发的重要依据。据了解，少儿编程课程也将进入研发期，葡萄智学从少儿英语入手，将逐步开发多元教学产品以满足市场需求。

在茹立云看来，如今教育行业虽然已意识到AI的重要性，然而AI技术还未达到“通用无门槛”阶段，技术在一段时期内仍将是壁垒所在。葡萄英语背后的技术团队，曾参与打造中国第二大搜索引擎，有丰富的人工智能技术和相关数据积累，这是茹立云决定进军AI教育赛道的底气。茹立云认为，AI技术切入教育应用，尽管挑战很大，但机会也很多。他也强调，AI+教育中，技术只是辅助手段，教育本身还是“以人为本”。葡萄智学希望通过AI技术打通整个环节，将AI运用到所有环节中，通过解决供给侧的问题来满足教育需求。未来，葡萄智学还将不断优化AI技术，引领教育产业升级。

(责编：白宇、岳弘彬)