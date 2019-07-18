文化何以育人？环境濡染育人方法论析

习近平总书记指出，努力用中华民族创造的一切精神财富来以文化人、 以文育人。以文化人、以文育人，是文化固有的功能与使命。那么，文化何以育人呢？事实上，文化的这种“化人”“育人”效果总是借助于一定的方法和手段来实现的。文化育人方法既有“灌输式”的文化知识教育，更有春风化雨、润物无声式的隐性教育，其中，“环境濡染法”是重要的育人方法。大学在推进文化育人过程中，正是通过创设良好的文化环境，来潜移默化、循序渐进地浸润人、感染人、熏陶人，从而达到“入芝兰之室久而自芳”的效果。

环境育人思想是中国传统文化育人的重要理念，从“孟母三迁”的故事到“蓬生麻中，不扶自直”的成语，无不在强调环境对于人的成长的重要性。孔子、孟子、荀子、墨子等思想家，都提倡要主动创设环境，使受教育者受到熏陶教化。中国古代以书院为代表的高等教育机构在办学中充分融入环境育人思想，书院在选址时远离市井的喧嚣，依山傍水、择栖圣地；建筑的整体布局讲究中轴对称之美，辅以自然园林，彰显了人与自然和谐共生、天人合一的思想；同时，融合空间“尊礼”与植物“比德”，又会对学生的品德与心灵起到教化和熏陶作用。

马克思主义同样高度重视环境育人，马克思就曾指出：“人创造环境，同样，环境也创造人”。[1]列宁提出了“生活教育着人们”[2]的观点。毛泽东则在其《矛盾论》《实践论》等著作中，强调了环境的重要性。环境育人的作用机理，恰如哲学大师、教育家涂又光教授提出的著名“泡菜理论”所阐释的，泡菜的味道最终取决于泡菜汤，这一理论非常形象地说明了环境对人的濡染作用。“‘濡化’过程实际是文化对个体潜移默化的熏陶过程，人们不可能总是清晰地意识到这一过程，彻底被‘濡化’的人很少意识到在塑造他们行为的过程中文化所扮演的角色。”[3]事实上，人总是要生活在一定的环境之中，人作为群体性生物天然具有受环境影响的特点，这个环境包括自然环境、社会环境和文化环境，而这些环境都具有重要的育人功能，影响人的人格、心理、素质和能力等的形成，并且环境这种育人功能的实现，是以“场域”的方式进行的。

“场域”一词源自19世纪中叶的物理学概念，后来被引入社会心理学理论，用以阐释人的行为概念模式。概言之，该理论强调人的行为会受到行为发生时的特定环境，也即场域的影响。因此，可以说大学所创造的场域，即环境通过“软”“硬”条件，营造一种像阳光和空气一样的场域精神力量，使身处其中的人们时时刻刻受到这种场域精神力量的濡染、辐射、感染、熏陶、陶冶、约束等多方面的影响，久而久之就形成与场域精神力量相生相向的文化气质。大学环境就好比“泡菜汤”，其场域精神力量影响和濡染着浸泡于其中的师生的思想与行为，“泡菜汤”味道的差异，也就是不同大学之间大学文化的差异，浸润和濡染出来的人才也各具特色、各有味道。具体说来，大学所创设的环境，是一个有声无声、虚实结合、无所不在的大课堂，既包括校风、教风、学风等“软”环境，又包括校园建筑、教学设备、文化景观等“硬”环境，新形势下还包括网络新媒体快速发展所形成的“虚拟”环境，这些“软”“硬”“虚拟”的大学环境，以潜课程的形式，既体现出基于功能需求的合理性，又体现了基于审美取向的情趣性，还体现在基于精神引领的导向性，集情、景、意、理于一体，对学生成长成才起到重要的濡染作用。

因此，大学必须高度重视“软”环境、“硬”环境和“虚拟”环境建设，坚持一手抓“软”环境和“虚拟”环境，一手抓“硬”环境，做到两手抓、两手硬。“软”环境建设要注重校风、教风、学风的培育和养成，抓细抓小、抓常抓长，营造严谨治学、潜心育人、自由宽松、求是崇真的校园文化氛围。要把网络虚拟空间作为重要的“软”环境，推动网络空间清朗起来，打造学生共同的网络精神家园。“硬”环境建设要牢固树立育人理念、精品意识，一楼一宇、一草一木都要精心设计育人内涵，体现美学要求，融入精神主线，使师生置身大学校园就能感受到浓郁的文化气息和美的享受，感受到大学的凝聚力、向心力和求真、向善、唯美的价值追求。不论“软”环境还是“硬”环境，都要坚持“形散而神聚”的原则，处处彰显大学精神之魂，事事熔铸大学文化之印，形成育人合力。环境育人绝非一日之功、不会一蹴而就，要坚持贯穿结合融入，寓教于境、寓教于景、寓教于情、寓教于美，点滴积累，久久为功，最终达成濡染、熏陶之效。（作者系北京交通大学政研室副主任、法学博士）

参考文献：

[1]《马克思恩格斯选集》（第1卷），人民出版社1995年版，第92页。

[2]《列宁全集》（第27卷），人民出版社2017年版，第35页。

[3]万明钢：《文化视野中的人类行为》，甘肃文化出版社1996年版，第77页。

(责编：李依环、熊旭)