今年秋季新学期，江苏小学初中语文全部使用统编教材

根据教育部规定，在即将到来的秋季新学期，江苏省小学初中语文、历史、道德与法治学科将使用统一部编版教材，其中语文学科换教材最受家长关注。记者采访了解到，小学阶段，目前一二年级已经使用统编教材，其余年级今年9月将会使用新教材。初中阶段，目前南京、徐州已有一届毕业生使用统编教材，全省范围新学期将实现统编教材“全覆盖”。统编教材与原教材相比，会有哪些变化呢？本报邀请小学初中特级教师详细解析变化并为学生支招。

小学：增设习作单元，三年级开始学文言文

记者了解到，从2017年9月份开始，全国小学一年级新生就已经使用统编教材。也就是说，目前小学一年级和二年级正使用统编教材，而江苏大部分小学三年级及以上年级使用苏教版教材。今年九月，江苏小学所有年级将实现语文统编教材“全覆盖”。

“统编教材最大的特点是采用人文主题与语文要素‘双线并进’的思路编排教学内容，主张立德树人，充分发挥教材的育人作用。”江苏省特级教师、南京市拉萨路小学课程部主任贾卉介绍，诸如《小英雄雨来》《狼牙山五壮士》等红色经典文章就被选入教材，在语文教学中培养孩子良好的思想道德品质。

除此之外，统编教材增设了习作单元，每个单元2-3篇选文均围绕一个写作训练点展开，让孩子们感受、学习一项写作技巧。比如三年级上册第五单元要求学生精读课文《搭船的鸟》《金色的草地》，引导学生理解写作中“观察”的重要性，并设置习作任务，请学生尝试写作最近观察时印象最深的一种事物或一处场景。

“统编教材更关注孩子的语文素养，引导孩子大量阅读。”贾卉举例说，比如教材选用了泰戈尔的《花的学校》、宗璞的《丁香结》等名家名篇，鼓励孩子们多读书，读经典，学会积累。

统编教材最引人关注的变化是：古诗文篇目大幅增加。小学必背古诗词从75首增加到129首。小学三年级开始选用简单短小的文言文，比如，三年级上册选用《司马光》，三年级下册选用《守株待兔》，通过文言文的学习，让孩子了解传统文化，树立文化自信。

学习建议：温习上一学年段的统编教材

小学生在暑假期间应当多读、多写， 可以尝试记日记或者写一些主题文章。从原教材更换到统编教材，可能有内容交叉或“空白”的情况存在，如果学生有时间、有兴趣，不妨把上一个学年段的统编教材买回来看看，这也是一种很好的温习方式。

初中：强调大量阅读，增加“活动探究”

记者采访了解到，南京和徐州从2016年开始使用统编教材，目前已经有一届初中毕业生三年使用的均为统编教材，教师们也都经过相关培训。而江苏大部分初中的七年级、八年级正在使用统编教材。

江苏省特级教师薛城介绍，统编教材在编写时按照“人文主题+语文要素”双线组织单元结构，一方面课文选择按照类型组织，另一方面把语文知识、语文能力、语文策略、语文习惯这些“语文要素”融入到教材中。

“统编教材特别重视培养学生的阅读能力和阅读兴趣。”薛城告诉记者，教材构建了“教读”“自读”和“课外阅读”“三位一体”的阅读体系，大量阅读成为一个突出特点。这一变化旨在引导学生多读书、好读书、读好书、读整本书。此外，教材调整了选文比例，40%为古诗文，更关注学生对传统文化的传承和理解。

薛城分析说，把名著的语段引进中考试题，是南京市近年中考语文的特色，这也就意味着课标和统编教材强调的“多读书、读整本书”已经渗透到考试中，考查学生读书的过程实不实在，读得怎么样。

此外，统编教材从八年级上册开始增加了“活动探究单元”，设计语文教学活动，引导学生在生活中学习语文，并能够“学以致用”。比如新闻采访、诗歌创作、戏剧排演、演讲稿写作等实践性活动均被选入教材。

学习建议：利用暑假精读教材推荐名著

统编教材每一册都有6本推荐阅读和自主阅读书目，比如七年级上册推荐学生阅读两本非常重要的名著《西游记》和《朝花夕拾》。初中生应当充分利用假期，把这些推荐阅读熟读、精读，等新学期老师讲课时，才能有更深的理解。 而且学生在选择名著时，最好读原汁原味的文章，不要读删减版、青少版。（李晨）

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