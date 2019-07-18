家庭作业不能成为家长作业

到底是家庭作业还是家长作业？是考学生还是考家长？诸如此类的话题争议，终于有了明确的规定。近日，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（以下简称《意见》）。其中要求，完善作业考试辅导。杜绝将学生作业变成家长作业或要求家长检查批改作业，不得布置惩罚性作业。教师要认真批改作业，强化面批讲解，及时做好反馈。

不写作业，母慈子孝，一写作业，鸡飞狗跳……这些年有关家长辅导孩子作业的经历，催生了不少啼笑皆非的段子和吐槽。这一现实背景下，《意见》明确要求杜绝将学生作业变成家长作业或要求家长检查批改作业，针对性不言而喻。

家庭作业变成家长作业，其背后的原因颇为复杂。一方面，由于家庭作业过多、负担过重，孩子没完成的作业自然而然地延伸到了家长身上。事实上，去年多部门联合发布的《综合防控儿童青少年近视实施方案》中就要求，小学一、二年级不布置书面家庭作业，三至六年级书面家庭作业完成时间不得超过60分钟，初中不得超过90分钟。这次《意见》也强调，要统筹调控不同年级、不同学科作业数量和作业时间。

另一方面，一些诸如家庭作业需要家长签字、批改的学校规定，则是家校关系和角色分配模糊化甚至错位的一种表现。当前家长对孩子的教育期望较高，部分老师也承受着不小压力。但是，学校教育和家庭教育毕竟不同，要求家长干老师的活儿就可能弱化家庭教育本该负起的责任，挤占家庭教育的空间。

其实，这次《意见》也专门强调要重视家庭教育，如加快家庭教育立法，强化监护主体责任。同时要求家长要切实履行家庭教育职责，加强与孩子沟通交流，理性帮助孩子确定成长目标，克服盲目攀比，防止增加孩子过重课外负担等。在这方面，只有合理的家校分工和科学的角色分配被明确，学校教育和家庭教育才能形成良性互补的关系。

当然，家校关系的健康化，家庭教育和学校教育的分工合理化，也需要学校和家庭之间的互相配合。如《意见》中强调要充分发挥学校主导作用，密切家校联系。这主要是因为当前学校在家校关系中处于相对强势的地位，且学校在专业知识上也具备更多的优势，所以，学校方面应该主动发挥主导作用。但这并不意味着家长只能一味“配合”。只有在家校之间建立起互相分工却又充分信任和尊重的教育关系，方能真正在学校、教师、家长、学生之间构成一个良性的“教育共同体”。

早在《意见》发布之前，一些地方的学校其实就已经意识到让学生作业变成家长作业的弊端。如此前浙江金华某小学就发出一份公约，提出让家长告别检查作业，改变家庭作业变成家长作业的现状，并取消家长为孩子家庭作业签字的要求。由此可见，家庭作业变家长作业，学校和老师也未必是受益者。希望此次《意见》的发布，能够真正让学生、教师、家长都少一点作业的烦恼。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)