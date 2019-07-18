我的暑假谁作主？ 听听这些行动派和吐槽派的说法

海钧睿（左二）协助爸爸一起在玉树为患脊柱侧弯的病童检查。

作者供图

陈远歌

陈林濠

陈叶航

行动派

我来了，高原上的小伙伴！

● 海钧睿 北京 初一学生

我爸爸是骨科专家，他的工作就是让那些不幸得了脊柱侧弯的人重新挺起腰、昂起头。每年暑假都是爸爸最繁忙的时候，很多脊柱侧弯的病孩都会集中在此时找爸爸诊治——筛查、义诊、门诊、手术。

我很小的时候就听大人们说起“大海脊柱拯救行动”，那是爸爸发起的专门救助贫困脊柱侧弯孩子的爱心项目，还比我大一岁，所以我和这个爱心项目都是爸爸倾心培育着的至爱。

为什么有的小伙伴脊柱会是弯的？是气候因素、地理因素、遗传因素，还是饮食因素？我曾经带着疑问去爸爸工作的医院实地看望脊柱侧弯的病孩，发现许多人都来自高原藏区——红红的脸蛋、明亮的眼睛、微卷曲的头发，但驮着背，像是背个“大包”。 我们一起聊天，我鼓励藏族小伙伴别怕手术，因为爸爸的医疗团队是最棒的！小伙伴儿们拿着我带去的文具和书本特别高兴，还邀请我有机会去他们的家乡看一看。

就在几天前，也就是我12岁生日前夕，刚放暑假的我坚决要求加入爸爸组织的青海玉树藏区脊柱侧弯拯救项目。作为年龄最小的义工，我相信能和大人一起，为那些不幸脊柱侧弯的藏族小朋友们做些事情。我可以给他们辅导功课、讲解数学题，还可以给他们讲北京的世园会和冬奥会筹备情况。

穿越皑皑雪山，飞机终于降落在玉树巴塘机场，我跨上了世界第三极——青藏高原！热情的藏族同胞给我戴上了洁白的哈达，蓝天、白云、绿草、牦牛……我特别兴奋，但走路轻飘飘，喘气有些急促。在玉树八一医院，我又遇见了在北京结识的藏族脊柱侧弯小伙伴，他们从玉树各县被集中到医院作手术后复查。看到他们，我暂时忘了高原缺氧，跟随爸爸的团队开始了紧张的义诊筛查工作。

高原就是不一样，平原上一个很简单的动作在这里忽然变得特别费劲，走路稍微快一点儿，心跳得就像是要从嘴里蹦出来。半天的义诊筛查让大家筋疲力尽。

“海钧睿，山后面的镇子里有所小学，咱们去给小朋友辅导功课吧。”妈妈的话就像强心针，我立刻又来了精神，坐车奔向海拔超过4500米的完全小学。劳碌整整一天，到了晚上难以入睡，一夜头痛得辗转反侧。我在床上躺着，想想那些脊柱侧弯的藏族小伙伴儿，他们能克服困难，我也一定能克服困难！

为什么青海玉树高原上脊柱侧弯的小孩特别多？我还需要作进一步科学探究，只要发现了致病原因，就能从根上控制高原孩子们的脊柱发生侧弯。青海玉树的藏族小伙伴儿们，明年我还要来、还会来帮助你们！

行动派

我的假期“飞”起来

● 陈远歌 北京 初一学生

我有太多事情想要往暑假里面装——去夏令营、做实验、听音乐、会朋友、练书法、写作业……

今年暑假第一天，我独自飞往美国，参加为期3周的约翰霍普金斯大学资优天才营（简称CTY）的学习和生活。

CTY面向全世界中小学生开放，课程包含计算机、工程学、遗传学等。Facebook的创始人扎克伯格八年级时在CTY学了编程课，从此开始了他的代码人生，华裔数学家陶哲轩在美国的数学之旅便是在CTY启程的。我选择了位于东海岸的富兰克林和马歇尔学院学习密码学。

我期待着与来自世界各地的同学一起学习交流，体会多元的文化和思维，学会用国际化的视野去探究世界，激发我的创造力。

科学探索充满乐趣，它充实我的知识，提高我的能力，这个暑假让科学飞起来。

琴棋书画、诗酒花茶，传统八雅中，我钟爱书法。这个暑假习字是必不可少的。

我喜欢临摹字帖，夏日的夜晚，酷热喧嚣相伴。临案习字，墨香缠绕周身，脑海中不时浮现名贤名句，无不是对灵魂的锻造和精神的提升。书一条“子藏器于身，待时而动”，我认识到不能炫耀；书一条“见贤思齐焉，见不贤而内自省也”，我认识到生活学习需要经常反省；书一条“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐乎”，我认识到齐家治国需胸怀。与古贤并肩，我有信心出类拔萃，卓尔不群。

书法魅力妙不可言，它陶冶我的性情，提升我的境界。这个暑假让我的书法飞起来。

作为古典音乐爱好者，暑假去音乐厅欣赏两场音乐会是必不可少的。

音乐没有历史隔阂，也无疆界限制，无论哪个国家、哪个年代的人，都能被经典传承的音乐打动。享受音乐，是我放松心情、自我减压的最好方式。

我念的人大附中早培班高手云集，竞争异常激烈，压力无处不在。情绪低落时，一首壮丽雄浑的《皇帝协奏曲》能使我重振旗鼓；高兴快乐时，一曲富有激情的《g小调第40号交响曲》能让我身心愉悦；骄傲浮躁时，一首优雅的《史蒂芬妮-加沃特舞曲》能让我戒骄戒躁。

音乐欣赏风趣十足，它减轻我的压力，培养我的情怀。这个暑假让音乐飞起来。

吐槽派

虽说无奈也不悔

● 陈林濠 吉林长春 初二学生

暑假中的阳光与沙滩，从小升初开始便与我渐行渐远，如今更是遥不可及。假期出行对我这个“准初三”的学生来说，只是一种奢望。

上届初三的学哥学姐毕业为我们吹响了冲刺的号角。从那一刻起，我们不得不用假期的一切时间背上书包，奔波在往来课后班的路上。

真正的假期只有期末考完试后的那一个下午。暂且忘记一个学期拼搏的汗水、熬夜的灯光，暂且不用理睬那未出的成绩和假期的安排，约上同学一起看场电影、吃顿饭。那个下午云淡风轻、无拘无束，就像茫茫学海中一座让人喘息、休憩的“小岛”，只可惜它实在是太小了，小到令人觉得可怜。过了那个下午，就开始了让人望而生畏的“早七晚八”的假期课程。

忙碌的假期才开始短短几天，就足以让我深切感受到了它那飞快的节奏。有需要提前学的新课，有需要复习的旧课，这个学科不拔尖要补，那个学科不好更要补，还有体育训练也不能停……一天4节文化课，往往两节课之间只有不到一小时间隙，赶路就要半个多小时。临近中午只能用20多分钟吃口快餐，晚上再去参加游泳训练，到家已经9点多钟。一身疲倦地看着书桌上一打又一打的暑假作业，真是与它们“相顾无言，惟有泪千行”。

都说放假，可时间都去哪儿啦？百里之外的爷爷奶奶常打电话询问我放假了啥时候能回去陪陪他们，我只能搪塞说找时间回去。即使陪爷爷奶奶住上一晚，次日天亮就得匆匆往回赶。别人若是再问是否还有时间干这干那，我只能回答：“真没有时间了，下个假期再说吧。”但下一次真正的假期不知道到底会是什么时候。

也许是因为对进步的迫切追求，生怕片刻的安逸会夺走自己未来一生的主动权，也许只是为了青春不悔，我只能与暑假中的阳光和沙滩渐行渐远……

吐槽派

人生第一道坎不轻松

● 韩宗宇阳 四川成都 五年级小学生

每次放暑假前，我都期盼着爸爸妈妈接我回遥远的家乡，去感受那里温暖的怀抱和高原盛夏美景。转眼间，今年的暑假又一次来到，虽然心情犹如一只出笼小鸟对家乡充满了无比思念，我迎来的却是一个“又苦又甜”的暑假。

面对“小升初”这道沟壑，妈妈告诉我：“这个暑假不能松懈，你将面临人生的第一次转折，要把握好机会”。爸爸告诉我：“只有多读书，多练习、多思考、多勤奋，才能成功。”

于是，我买来一本又一本练习册，以全新的状态迎接这场挑战。

记得有一次，妈妈让我每天做10道口算题，我觉得口算太简单，小菜一碟，不仅把妈妈的话当成了耳旁风，还蒙事。每当妈妈问起，我就会不知羞耻地说：“妈妈我写完了，而且还全对呢。”妈妈每次听了都笑着说：“真棒。”我不仅不为这虚荣羞愧，反而更加洋洋得意。直到有一天，妈妈来了一次突击检查，我才开始慌了，拿出练习册、字帖等干扰妈妈，希望她忘记检查口算题。果不其然，妈妈真没有检查口算题卡。但正像大人们说的，“躲得过初一，躲不过十五”。又一次检查中，我故技重演，不慌不忙地拿出其他作业，结果妈妈却说，这次只检查口算题卡。我又慌了，急得像热锅上的蚂蚁团团转，于是又拿出以前的作业让妈妈看。没想到我的小心思终究敌不过妈妈的“火眼金睛”，她让我补上之前落下的所有作业，整整23页口算题，写得我腰酸背疼。那件事让我真正明白了做任何事必须要“有计划、要执行、需努力”。

首先，“有计划”。做任何事都要有计划，不能漫无头绪，否则一事无成，所以现在的我把学习计划精确到了时、分。

其次，“要执行”。如果制订了学习计划而不执行，就会成为“空想家”。现在的我按照学习计划每天按时完成自己定下的任务。

最后，“需努力”。现在的我有质量有速度地完成每天的作业，因为我坚信，“勤奋努力是一种可以吸引一切美好事物的天然磁石”。

今年的暑假，我将以全新的状态迎接人生的第一个转折点——为“小升初”做最全面的准备。

吐槽派

放假比不放假还累

● 陈叶杭 北京 初一学生

过了今年暑假，我就是初中生了。妈妈很早就开始计划这个假期带我去加拿大旅游。为此，我期待了很久，以为可以大玩一场，结果却发现游玩之中学习的身影无处不在。

毕业班的暑假，放得格外早。一开始，从早到晚，我的课程被填得满满的——语文、数学、英语，还有历史、地理、生物、政治，各种在线课、实体课……每天，我除了上课就是写作业，几乎没有多少空闲时间。有时还得去上围棋课，真是上课上到吐。

前几天到了加拿大，我本以为解放了，结果一下飞机，妈妈说给我报名加入当地学校的暑假体验课程，从周一到周五，每天上午都要跟当地学生一起上课，学习英文写作，竟然还有作业。此外，我每天还需要背单词，有时还要写作文，每天都安排得很满，困得眯着眼睛写作业。这个假期真是比不放假还累。

当然，在加拿大过暑假也有很多开心的事。学校的老师很漂亮，同学也很友善。第一天，我就跟4个韩国同学混熟了，他们先是试探着派出一个同学来跟我聊天，然后我们就用磕磕巴巴的英语交上了朋友，还互相讨论作业。看来，在国外的学校并没我想象得那么难以适应嘛！到放学时，我还主动跟老师申请作业，希望能更快跟上班里的节奏。

周末，我和妈妈去了威士拿等海天一色的地方游玩，看到了雪山，走了高空吊桥，坐在码头边吃披萨边欣赏美景，去吃了正宗的西餐，总之很开心。

总之，暑假还不到一半，跟我预想得很不一样，首先肯定不轻松（我原以为会毫无约束地快乐），其次是勤劳的汗水（家长总是希望我们无休无止地学习写作业，这样他们看了才安心）。其实我们也是需要休息和玩耍的。

不过呢，也没那么糟糕。我还是增长了很多见识：第一次乘坐那么久的飞机，第一次到外国的学校上课，第一次学着用除草机在朋友家的后院除草，学习了垃圾分类摆放，也知道了需要多做家务。我想这个暑假还是痛并快乐的。

吐槽派

跳舞画画忙不停

● 杨翌听 西藏拉萨 一年级小学生

我的偶像是武亦姝姐姐，当年她在《中国诗词大会》上表现完美，今年高考又考进名校，更是让我佩服不已，把她当成了榜样和目标。我常常想，要像她那样全面发展，做个“翻版武亦姝”。

在选择暑期培训时，爸妈觉得女孩子应该多学些传统文化艺术，于是给我上午报舞蹈班，下午报书画班，晚上再学电脑。唉，真比平时上课还累，但是为了成为梦中那个“翻版”，我充实并快乐着。

暑假第一天，太阳都晒屁股了，我还在梦里神游。直到严厉的奶奶把我叫醒送我去参加舞蹈培训。公交车上，我吃着面包喝着牛奶，不停地打着哈欠。奶奶不住地摇头调侃我：就你那怂样，还“翻版”，只怕是“盗版”吧！

这天上午学习拉丁舞，我费了好长时间才把手、腰、腿的动作和幅度协调起来，并逐渐习惯保持昂首挺胸、面带微笑。走出空调练功房，我早已汗流浃背。我这才明白舞蹈的确能让女生更有魅力，但一分汗水才有一分收获。

下午我来到书画班。老师让我们随意作画，题材、造型和色彩可以自由发挥，为的是培养我们的创造力和想象力。每次拿起画笔，我都觉得自己的想象力就像一只奔跑的小梅花鹿，总能画出梦境和童话故事里的情景，造型和色彩很夸张。我要努力学习，让自己的天赋变成实力和能力。

作为女生，不光学习成绩要优异，更要全面发展，就像武亦姝姐姐。我相信，只要继续努力，我也会像她那样优秀。

郎嘎尼玛整理

(责编：郝孟佳、熊旭)