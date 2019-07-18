台湾大学生“逐梦上海”：这里的机会让人热血沸腾

“很想来大陆看看新发展，也看看传统文化教育和台湾有什么不同”，“大陆有近14亿人口，想想这里的发展机会就热血沸腾。很高兴有机会实习、参访，认识上海”。7月15日，20名台湾大学生来到上海，开始在2家新经济企业展开为期1个月的暑期实习，说到未来，他们大都兴奋地表示，正考虑在大陆就业和谋划发展。

“逐梦上海”2019台湾大学生暑期实习计划由香港大中华会、汇勤资本和上海市海峡两岸交流促进会共同主办，希望帮助台湾大学生亲身体验内地职场环境，累积实践经验，在感受上海新经济高速发展魅力的同时，找到未来发展的方向。

“我们通过反复挑选，录取了20位台湾大学生，安排到途虎养车、新再灵科技这样的新经济企业进行暑期实习，是主动回应台湾学生到大陆创业、就业需求，也是响应习近平主席在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上重要讲话的号召，帮助台湾青年来祖国大陆追梦、筑梦、圆梦。”香港大中华会主席、黄埔二期抗战将领胡靖安之女胡葆琳这样说。

胡葆琳还叮嘱台湾大学生们，珍惜实习机会，认真体验上海新型企业的职场环境，工作时好学不倦、勤勉有加，周末到周围去走一走、看一看。

上海市市委常委、上海海外联谊会会长郑钢淼为这次台湾大学生暑期实习活动启动仪式主持亮灯。中央人民政府驻香港特区联络办公室台湾事务部部长杨流昌在致辞中希望台湾大学生把握时代机遇，以梦为马，离开个人小天地，走进两岸大舞台，开阔视野、丰富阅历，让祖国大陆成为自己青春梦想扬帆远航的港湾。

“很感谢主办单位和企业提供这么棒的实习机会，让我们可以在正式踏入职场前先试试水温。这一个月对我而言十分重要，可以体验在大陆工作的模式，感受上海这座城市的魅力，并重新审视自己的理想。”林建君同学在发言时说。

记者发现，20名台湾大学生中，研究生占比较高，不少人都有过不止一次来大陆活动、交流的经历。毕业于台湾大学中文研究所的高久雅来过大陆多次，9月份就将进入上海交通大学攻读跨文化研究专业博士学位。她说，自己对红火的在线教育产业很感兴趣，这次实习是近距离了解大陆互联网企业运行机制的好机会。

几位台湾大学生都说，目前台湾和大陆的青年文化交流渠道还不够多。“原来有偏见的同学真正来过大陆之后，就会有改变。”来自台湾新竹的欧阳仲强高中毕业后申请了大陆高校，现在是厦门大学研二学生。他告诉记者，自己的很多同学在上海工作。“上海和北京肯定也是我的就业首选。拿上海来讲，这里经济活跃、文化开放，外企多，看得到未来的机会，而且生活便利，气候与台湾也很相近。”

汇勤资本总裁江山在启动仪式上回忆起16年前初到上海的感受和25岁创业的经历，鼓励台湾大学生们把握机会及早接触大陆市场，努力学习，拓展视野，勇敢追求梦想，不畏艰难地坚持。

据上海市人民政府台湾事务办公室主任李文辉介绍，有意愿到大陆实习的台湾学生越来越多，今年暑假，以各种活动项目组织形式来到上海的实习生已近3000名。他说，两岸青年要团结奋斗、勇于担当、携手共进，以主人翁的姿态加入到实现中华民族伟大复兴的历史进程中，携手共圆“中国梦”。

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