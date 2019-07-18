自己动手申请留学 难忘录取时刻

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盛夏时节，不少已收到国外院校录取通知书的学子开始兴奋地盼望着开学。而对于准备在今秋申请留学院校的学子来说，这个暑假同样重要，因为他们要把握住最后这段时间来润色、完善申请材料。对于没有委托留学中介机构、自己动手准备申请材料的学子来说，申请过程虽“麻烦不少”，但也收获良多。在留学申请过程中，他们得以重新全面审视自己，也得到了锻炼与成长。

自己动手 从容应对申请

借助互联网的通达便捷，有留学意向的学生如今能获取全面、透明的海外院校信息，因此自助完成留学申请获得了不少学子青睐。这不仅能省下一笔中介费用，也是一段难忘而宝贵的经历。

朱凤致至今还记得，盲目轻信不良中介曾给她带来过“窘迫”的经历，也让她认识到，申请留学最关键的还是自己要重视，要时刻上心，可以将中介机构作为辅助指导。

“当时我通过中介申请的3所学校都没有成功，很多学校已经关闭了申请通道，我急坏了。”回想起当时情景，朱凤致语气中仍掩饰不住焦虑。万般焦急与无奈之下，她决定自己动手重新申请，最终在当年4月份收到了苏格兰爱丁堡大学数字媒体与设计专业研究生的录取通知书。

朱凤致后来意识到，中介并没有认真准备她的申请材料。“自助申请时我曾把中介写的申请文书拿给朋友看，800字的文书中竟找出了20多处语法错误。我没再用这份文书，而是借鉴之前申请成功的前辈经验重写了一份。”朱凤致说。“起初我存在一个认识误区，以为所有申请事宜都交给中介就万事大吉了。但是， 申请文书怎样表达才能最大化突出自身优势、针对不同学校和专业要如何设计文书，这些只有自己才最清楚。”

多方了解 明确留学目标

不少学子表示，自助申请的过程中，由于需要仔细查阅不同学校专业申请的具体要求，自己的留学目标也更为明确。这称得上是准备申请过程中的“意外收获”。

2016年，邓君涵（化名）通过自助申请成功收到了英国曼彻斯特大学、加拿大多伦多大学、澳大利亚悉尼大学和墨尔本大学等多所名校的录取通知书，她最终选择了曼彻斯特大学。邓君涵坦言，“自助申请的过程使自己成长许多”。

仅是写申请文书一项，她就花了两个月的时间。“家人最初希望我学数学，但在准备文书的过程中，我意识到数学并非我的兴趣点。”在文书中需要阐述对专业的热情、申请原因，并围绕专业相关书籍阐释自己的看法。在认真了解了专业方向和课程结构后，邓君涵最终选择了物理专业。她说，得益于自助申请，她熟悉自己申请材料中的每一部分，面试时也更有底气。

谢帛潘在今年3月收到了剑桥大学经济学专业的录取通知，将于9月份赴英留学。在她看来，申请留学初期有时会感到迷茫，但随着进程的深入，会越来越清楚自己的状态，这也是她最大的收获。“最开始找不到具体方向，中介可能会推荐一些选项，让学生从中选择用来保底。但我身边有些同学完全听从中介建议来申请学校和专业，自己不去了解、不做功课，最后的结果可能不是最适合自己的。哪怕有中介辅助，也仍需要自己清楚地了解所申请的学校与专业背景。”谢帛潘说。

收获成长 难忘录取时刻

李佳鑫（化名）目前在国内读高中，这个暑假她正在为申请留学做准备。她所在的高中有教师专门对学生进行留学指导，因此身边不少同学都选择自助申请。“这是一个锻炼能力的好机会。了解了留学申请全过程，对于今后申请读研也会有所帮助。”李佳鑫说。为了写文书，她同样做了大量功课，“不仅要写出来、还要写得有趣，这对我来说是个不小的挑战。”

邓君涵认为，关注留学目标学校的申请截止日期是自助申请过程中最值得重视的一点。不同大学和专业的申请截止日期不同，在申请过程中往往还需补交各种不同的材料，因此最好做一张申请进度表，列出每所学校的申请进度并及时查阅邮件。此外，在不同大学官网上申请不同的账号、密码，这些琐碎要点也需要记清楚。

周全的准备，都是为了最终收到录取邮件的那一刻。邓君涵至今难忘那段充满期待也写满忐忑的时光。“每天清早紧张地打开邮箱，查看是否有录取信息。当收到第一封录取邮件的时候，我激动得差点哭出来。自己辛苦这么久，终于有了收获。”邓君涵说，同年级的不少学生也都是这样“战战兢兢”地最终等到了录取通知书，“大家相互鼓励着。那段日子虽然累，但很美好。正是因为我们体会了留学申请过程中的酸甜苦辣，所以才更加珍惜来之不易的留学机会。”

(责编：郝孟佳、熊旭)