体验文化、夯实语言基础 高中生成第三大出国留学人群

陈雨彤（右二）在高中毕业典礼上

徐瑟林（右）与同学

根据新东方发布的《2019中国留学白皮书》中有关数据显示，提前一年半规划留学的学生数量逐渐上升，其中低龄申请者人数增多，更多学生倾向于完整入读高中阶段。如今，越来越多的家庭选择让孩子在高中阶段便出国读书，高中生已成为继研究生和本科生之后第三大出国留学人群。近日，笔者采访了3名在高中阶段出国读书的学子，对于这趟在十五六岁便启程的留学之旅，他们有不少故事要和我们分享。

体验特色 提前适应国外生活

国内的不少国际高中如今都沿用了国外的学制、教育模式和办学理念，也能让学生尽早体验不同的教学方法。郭彤起初曾在广东一所国际高中就读，想为将来出国读书做准备。

不过，出于感受“原汁原味”英国教育理念的考虑，她还是决定申请英国高中，前往圣凯瑟琳女子学校读书。“我那时已决定未来会出国留学，因此能够早些接触国外的生活有益无害。”郭彤回忆说。

在英国高中选课时，郭彤选择的是自己最喜欢的数理化课程，她想为之后选择大学专业先做好铺垫、打下基础。“国内的国际高中教学模式与国外高中很像，但所能提供的英国高中课程范围相对较少，以基础课程为主。我到英国后发现，基本上所有科目都能够自选。”郭彤介绍说，“课程覆盖范围广泛，除了传统科目之外，还有服装设计、工业设计等技能类课程，在体育方面还可以接触如曲棍球、网球等英国传统运动。”

因材施教 尊重个性化发展

陈雨彤高中毕业于美国弗吉尼亚州米德尔堡学院，目前在宾夕法尼亚州立大学读大二。与郭彤想法不同，陈雨彤起初并不想在高中阶段出国，是一次实地探访经历令她改变了主意。“高一暑假，父母带我去美国探望朋友，那是我第一次有机会领略当地的风土人情，还结识了当地的老师，我们聊得非常愉快。”这趟旅程后，陈雨彤改变了主意，提前了自己的留学计划。

然而，回想起到美国入学的第一天，陈雨彤的记忆却难言“美好”。“刚到学校我就傻眼了，因为是临时决定申请学校，所以我在开学快1个月的时候才到学校注册。哪间教室上课、怎么看课表我都一窍不通。”陈雨彤苦笑着说。

经历了最初“曲折”，陈雨彤渐渐适应了国外的高中生活，也发生了不少趣事，参与学校的曲棍球队便是其中一件。“我是在完全没有基础的背景下，被拉去做曲棍球队替补的，后来竟然还上场比赛了。”陈雨彤语气中颇带自豪，“其他队员很耐心地教我怎么拿球杆、如何传球……等我渐渐上手了，又轮到我去教新来的学妹们这些规则，这种体验很奇妙，也很令人满足。”

在陈雨彤看来，国内高中更重视传授知识，通过题目来培养学生解决问题的思维能力；国外高中则更看重保护学生的个性化发展。“我们是小班授课，课上能够组织很多有趣的讨论活动，老师讲得不多，多数时间是引出问题，让我们每个人参与讨论，鼓励学生更主动地去学习。”陈雨彤说。

开阔视野 感受多元文化环境

不少学子都提到，在国外读高中所接触到的多元文化氛围是他们很喜欢的一部分，能够提前感知不同国家的人的交流和相处方式，也能结识更多不同文化背景的好友。

在徐瑟林（化名）就读的澳大利亚圣艾夫斯高中，每年都会举办“多元文化活动日”，鼓励不同国家的学生展示本国的特色文化。“通过‘多元文化活动日’，我们可以了解到多种多样的文化传统，开阔了视野。”徐瑟林说。“刚到澳大利亚的时候一切都很陌生，也很想家，但慢慢认识了新同学，我也逐渐适应了这里的生活。”

徐瑟林说，出国时间的选择要因人而异。如果有留学的打算，那么在高中或者初中就提前适应国外生活不失为一个好选择，但是，这也需要考虑个人家庭的承受能力和学子自身的环境适应能力。毕竟相对于本科生和研究生，高中生的心理适应能力还在成长阶段，在做出决定前应该对留学过程中可能出现的焦虑、不适应多一分谨慎。

(责编：郝孟佳、熊旭)