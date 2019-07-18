原标题：高校学分制收费，到底给了学生多少自主权？

高校学分制收费 到底给了学生多少自主权

又有两所大学即将加入学分制收费的行列。

近日，天津发展改革委先后通过了南开大学和天津工业大学学分制收费管理办法。新收费方法从2019年秋季学期开始实施。

不同于学年制收费，学分制收费以学生修读学分作为计价收费的主要依据。也就是说，即使身处同一个专业，如果修读的学分不同，学生每年要缴纳的学费也不同。

学分制收费并不新鲜。从2007年起，北京等地部分高校就开始试行这一收费方式。湖北、广东、山东等多个省份的多所高校，也早已采用学分制收费。

不过，多所学分制收费高校的学生向科技日报记者表示，并没有感觉这一收费方式有何特别之处，甚至还很困惑：“多上课还要多交钱，这有什么好的？”

专家指出，学分制收费的意义，不仅仅在于学费组成结构发生了变化。事实上，它是学分制教学改革的衍生物。“学分制收费的前提，是高校建立真正的学分制。” 同济大学教育政策研究中心主任张端鸿说。

学习是要付费的

给学分明码标价，也给了学生直接的感官刺激——原来学习，是要付费的。

中国教育科学研究院研究员储朝晖说，学分收费，也是在提醒学生，不管选择什么课程，都有时间成本和经济成本；选课时应该更加慎重，明确自己究竟想学什么，要学什么，学什么更加值得。“一些学生不上课，甚至花钱让别人代上课，都是一种很大的浪费。”

“学分制收费本质上是给了学生自主性和选择权。学生可以自主地根据自己的需要安排课程。”张端鸿说。学分制收费也提醒他们不要任性，不要占用过多教学资源——如果挂科重修，就得多付费。“这是一种动态调节机制。”

不过，学分制收费并不意味着学生的经济负担会加重，根据规定，学生按照培养方案正常完成学业所缴纳的学分学费(不含重修、辅修、双学位学分学费)和专业学费之和，应该不高于按学年制收费的学费总额。所以，如果学生按照培养计划修完学业，缴纳的学费和之前并无区别。如果学生愿意辅修或者攻读第二学位，在一些高校也有相应的奖励措施。

学分制收费，通常会成为学校本科教育改革的一个宣传点。

如果有耐心查找各高校关于学分制收费的介绍，你能读到相似的表述：学分制收费有利于调动学生自主学习的积极性，鼓励学生自主选择课程；有利于推行弹性学制；可以根据学生选课情况收取学费，体现教育公平。

学有余力，便可以用三年时间完成四年课程；若想休学创业，也可以多呆几年，充分沉淀。

“推进学分制办学、收费改革，本意是为了扩大学生的选择权，包括选择课程、选择教师、选择求学时间，以此促进学校重视课程建设，以及教师提高教学质量，提高学生对大学教学的满意度。” 21世纪教育研究院副院长熊丙奇表示。

有些学分制收费“形式大于内容”

“我们实行的好像是学分制收费，但和别的学校也差不多吧。”东部某双一流高校毕业生说。

“我就记得毕业的时候，有同学被告知需要再补钱，因为他多修了好几门课。”某中部双一流高校毕业生看了网上列举的学分制收费好处，坦言“我没什么感觉”。

“受制于各种因素，目前我国大部分高校所实行的学分制，在创新教学管理制度、提高教学质量和办学效益中的作用并未得到充分的发挥。”兰州城市学院高级会计师姬雪梅曾在其2014年刊发的一篇论文中这样写道。

尽管学年制收费高校一般实行“预收—结算”制，但还是基本沿袭了原来学年制收费的管理办法，根据当年价格管理部门公布的项目和标准收取各项教育费用。已经实行学分制收费的天津科技大学教师张蕊曾指出，我国高校当前的学费标准是按照所处地域的经济水平来确定的，并没有对各专业课程进行科学合理的教育成本评估。再说了，如果真要进行评估核算，工作量也着实不小。毕竟，高校学科间的差异性极大，很难在短时间内按学科、分专业梳理清楚。

所以，很多高校的做法是，用学年制下的政府调控学费减去专业学费再除以课程总学分，来确定学分单价。

而另一个许多人都提到的问题，就是学校课程资源的丰富度。

中国地质大学(武汉)的两位研究人员在分析湖北省高校实行学分制收费的困局时指出，高校课程供给能力有限。学分制收费的实施将课程赋予了一定的商品属性，既然学生要为课程付费，那学校就得为学生提供较为丰富多样的课程选择。不过，理想丰满，现实骨感，各高校的教育资源依然紧缺，从师生比就可见一斑。选课，尤其是热门课，要拼手速，拼人品，学生往往无法真正根据自身需求选课，有时不得不退而求其次。

需要建立真正的学分制

此外，学生真的有自主权吗？

上述中国地质大学(武汉)的学者指出，学生主动性受制于培养计划。学分制的实施旨在结合学生自身的特点进行多元化培养，赋予学生一定的选择自主权。但各高校在培养计划制定方面，给学生选择的空间并不大，学生主动性的发挥有限。这主要表现在，必修课比重过高，选修课比重过低，同一专业学生的选课内容往往大同小异，缴纳的学费也几乎没有区别。

储朝晖也指出，大陆地区绝大部分高校并没有真正实行完全学分制。“学分制的一个基本理念，就是给学生更多选择。实行学分制的学校都应该有丰富的课程资源，但大陆大学开设的多为必修课。”

什么叫完全学分制？张端鸿解释说，它意味着学制有弹性，学生只要修完了课程就可以提前毕业，也可以根据需要延期。但现在大部分高校课程都是排定的，学生其实很难获得这项选择权。另外，在完全学分制下，学生可以按照自己的意愿进行课程修读安排，比如说，有能力的孩子即便学的是历史专业，只要修读的计算机课程满足了相关要求，就可以申请计算机学位。“从这个意义上来讲，很多高校虽然有学分的概念，但本质还是学年制。只是引入了学分计量单位，把课程按照学分核算，同时适当增加了选修课。”

要让学生真正感受到学分制收费的“获得感”，关键还是学校得开展有效的学分制改革，从人才培养、教学管理、课程设置、专业调整等方面进行改进和完善。张端鸿建议，学校在推行相关改革后，需要基于学生立场进行更多解读和宣传，让学生真正理解政策意图，以便让他们用好学分制收费的“杠杆”，珍惜所获得的自主权。

“发达国家的大学实行学分制教学，必修课程有的只占课程总量的40%，选修课则占到60%，这让学生可以根据自己的兴趣选择课程学习。”熊丙奇强调，学分制改革是我国大学教育管理改革的方向。要做好学分制改革，对于教育部门来说，就需要进一步落实和扩大学校自主权，让学校能自主设置专业、课程，增加选修课课程比重，满足学生对课程的选择。

(责编：郝孟佳、熊旭)