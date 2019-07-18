原标题：带给学生有思想有温度有品质的思政教育

作为青年马克思主义者培养工程的重点举措，自1980年开始，北京理工大学坚持40年举办暑期学生骨干培训，遴选校院两级、党团班及群团组织各个方面优秀学生骨干开展思想政治素质、知识视野本领、习惯作风养成等全方位培训，培养德才兼备、勇担重任的青年先锋力量。

2019年，北理工把曾经烙印在一代代北理工青年骨干记忆中的“北戴河干训”，迁移到了学校定点帮扶的山西省方山县。7月1日至5日的首次方山干训已落下帷幕。这一“升级改版”为的是什么？有什么样的成效？

推动青年学生把小我融入大我

山西省方山县是国家扶贫开发重点县，在北理工定点帮扶近4年后于2019年4月正式脱贫摘帽。

7月2日培训班开班之际，校党委副书记包丽颖与学校相关部门领导一起来到参训骨干之中，连续举行三场不同范围的座谈会。包丽颖说，以方山县为例，一方面要看到在党的精准扶贫基本方略的大力支持下，贫困地区正在发生翻天覆地变化，坚持党的领导，坚定“四个自信”，人民的生活、国家的发展就能越来越好；另一方面要辩证看待国家经济社会发展仍存在的不平衡不充分的问题，认识到这些问题都与“我”有关，青年有责任有义务参与解决这些问题，从而找到大学生求学报国、服务社会的切入点。

兴县县委副书记、中国人民对外友好协会机关纪委纪检一处处长徐赐明、团中央办公厅处长谢兴、吕梁市扶贫开发办公室副主任贾永祥分别以“中美贸易摩擦分析”“爱国的正确姿势”“打赢脱贫攻坚战”作专题讲座。

北理工方山干训实现了“四个协同”——协同学校社会资源、协同思政课程和课程思政、协同专职党务干部和思政课教师、协同理论教育与社会观察社会实践，邀请有深厚理论功底、有扎实基层工作基础，贴近学生学习生活的校内外青年专家、一线骨干，从大国博弈、爱国主义、扶贫攻坚、中国化的马克思主义等不同方面，带领学生们辩证认识中国和世界，帮助大家找准成长方位和坐标。

在本次培训中，新入职思政课教师与专职辅导员共同担任带队干部，每组形成专家、专职指导教师“双配备”，对师生都有裨益。学生学习实践期间的深层次思想认知有了保障，培训组织实施工作也有了依托。新入职思政课教师入校后首次深度接触学生、参与到学生成长的实际活动中，自身也受到了直观影响和触动。带队干部、马克思主义学院新入职教师王校楠说，他通过参与培训感觉到教学视野更加开阔，理解到做一名思政课教师不能局限于课堂空间，而要关注到无穷宽广的学生思想。

在学生骨干培训的课堂教学、社会观察、交流研讨、社会实践、总结展示等各个环节，“双配指导教师”等校内外特邀专家、一线骨干全过程参与，共同开展德智体美劳全方位教育，努力将这场学生骨干培训打造成掷地有声的“思政金课”“国情大课”。

学生收获满满的获得感

培训精心设计了一系列环环相扣的教育环节。包丽颖以30年前北理工暑期干训老学员的身份在培训首日日程结束后与同学们深度座谈，在学生对方山干训有了直观感受后适时引导学生思想认识。

在中共中央西北局旧址、在蔡家崖纪念馆等革命遗址，组织同学们重温入党誓词、发出青春倡议；在北武当山、在“黄河九曲第一镇”的碛口古镇，组织同学们高声诵读习近平总书记重要讲话，唱响《我和我的祖国》等爱国主义歌曲，人、情、景交相辉映，青春与祖国同频共振，同学们感受“吾辈青年之责任”，教育者看到了中华民族矢志复兴的奋斗传承。

为了更好地动员士气，提升集体学习力和带动力，培训中既设计了趣味团建环节，又每天安排思想交流探讨，抓住青年学生的关注点、兴奋点有的放矢。素拓游戏、黑板报、拉歌、传统文化趣味展示……在欢歌笑语中同学们更加紧密地联系在一起。“如何正确认识当代青年的时代责任与历史使命”“如何弘扬传承中国传统文化”“如何充分发挥学生骨干引领作用”“如何认识脱贫攻坚”……在培训特别设置的晨读晚讲中，同学们在跟班思政老师的带领下，积极思考、热烈讨论，思想的火花交相碰撞。

有学员表示：“短短五天五夜，方山脱贫攻坚的一个个人物、一段段故事，伴随着三晋大地的清风，叩动着我的心灵，带来象牙塔中从不曾有过的思考。”学员吕泽凯说，将来我也要做一名光荣的选调生，回到自己的家乡助力乡村振兴，让曾养育自己的这片土地和人民，在新时代加速发展，过上更加幸福的生活。

中国青年报·中国青年网见习记者 杨宝光

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