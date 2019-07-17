原标题：高考后18岁女孩的特殊成人礼：成为一名器官捐献志愿者

收到人体器官捐献志愿登记卡，她比拿到大学录取通知书还激动。

高考后她送给自己的特殊成人礼

成为一名器官捐献志愿者

这个宁波镇海中学的应届毕业生半夜发了条朋友圈：是荣耀呀！加油

本报记者 梁建伟 通讯员 杨希林

那天晚上，18岁的她激动得翻来覆去睡不着，忍不住拿起手机发了条朋友圈：是荣耀呀！加油！

在学霸如林的宁波镇海中学，这是属于应届毕业生韩新叶的“高光时刻”。

7月14日，这个清瘦可爱、有着一对小兔牙的小姑娘，收到了印有她名字的中国人体器官捐献志愿登记卡。这意味着，韩新叶正式成为一名光荣的器官捐献志愿者。

“为韩同学打call！这是一份特殊的18岁成人礼。”镇海中学教务处副主任曾昊溟转发这条朋友圈时写道。

在老师眼中

这个小姑娘总让人惊讶

这个00后小姑娘，为何会在高考后第一时间去做人体器官捐献志愿登记？

韩新叶的班主任兼数学老师朱寒杰第一次见到韩新叶，是在高一生的入学仪式上，“小韩个头不算太高，1米62左右，扎一个高高的马尾，干练，清爽，坐在第一排，特别爱笑，感觉性格很开朗。”

再后来，他与韩新叶打交道，主要是在学校开展班级宣传活动时。韩新叶是班上的宣传委员，教室黑板报及室内布置，都是小韩一手包办的。

“她喜欢摄影，加入了学校的光阑摄影社。平常老师或班级有什么活动，总是喊她当摄影师。小韩不仅每次都乐呵呵地答应，还总能在活动中抓拍到特别精彩的照片。”朱老师说。

然而，最让朱老师震撼的两件事，都是在小韩毕业前后发生的，“第一件事是她报考了警察学院，第二件事是她去做了人体器官捐献志愿者。”

三年相处下来，在朱老师眼中，小韩是个动静皆宜的女生。“她高考选考的三门是政治、历史和生物，平时也喜欢在QQ空间晒些心灵鸡汤。我以为她是一个典型的文科女生，没想到临到填志愿，她居然对当警察和医生特别感兴趣。为了实现这个梦想，哪怕功课再忙，每天都坚持做体能训练。”

乐观、坚毅、热心、热情、有主见，这是班主任对这个总是出人意料的女孩的评价。

才小学四年级

她就萌生做志愿者的想法

为了对这位特立独行的00后小女孩有更加深入的了解，钱报记者联系上了韩新叶的妈妈。对女儿成为一名人体器官捐献志愿者，韩妈妈坦言，作为父母，心情还是有点复杂，但愿意支持女儿的所有决定。

“我和韩爸爸都是从医的，这对小韩产生了一定影响。小学四年级左右，小韩最喜欢看电视剧《心术》，那时候就萌生了要做一名器官捐献志愿者的念头。”韩妈妈回忆，“每次我和韩爸爸做完手术回家，她都喜欢问东问西。今天做了什么手术？手术难度高吗？术前医生需要做些什么准备？面对她的种种古怪问题，我们也会一一耐心回答。”

韩妈妈说，女儿郑重其事地和自己提出想要做一名器官捐献志愿者，是在初二下学期。“当时小韩的奶奶身体不太好，只能住院休养，小韩跟着我们天天往医院跑，可能这种经历坚定了她内心想要捐赠器官的想法。”

韩妈妈当时给女儿的回复是：“你现在还未成年，内心的想法尚且稚嫩。等到成年后如果仍坚持这个决定，爸爸妈妈一定支持你。”

现在回想起来，韩妈妈有些心酸，但更多的是为女儿自豪：“小韩的确是个很有想法的人。无论是报考警察学院还是成为器官捐献志愿者，都是她自己决定的，我们并没有做太多干预。现在的00后，基本都有自己的想法。作为家长，我们也希望她能实现自己的梦想。”

高考一结束

就填了器官捐献志愿申请表

高考结束后，韩新叶就开始着手准备申请器官捐献志愿者的相关材料。

“今年四五月份，我参加了温州医科大学的‘三位一体’考试。温医大有一个‘人体博物馆’，收藏了人体各个部分的标本。参观回来后，我更加坚定了要捐献器官的想法。”关于自己申请做一名器官捐献志愿者的整个过程，点点滴滴小韩都记得很清楚，“6月11日早上，我睡了个懒觉，之后就上网进行了登记。登记完之后，我跟爸妈报备了一下。因为之前就和他们声明过好几次，所以他们的反应还挺淡定，也很支持我。”

7月14日，韩新叶收到了中国人体器官捐献管理中心寄出的“中国人体器官捐献志愿登记卡”，卡的正中位置大大地印着她的名字。还有一封管理中心写来的感谢信。

那天晚上，小姑娘激动得辗转反侧，后来终于忍不住拿出手机发了一条朋友圈。

“意外的是，有好几个同学看到我的朋友圈后来问，怎样才能做一名器官捐献志愿者。”韩新叶说，“看到他们发来的消息，我觉得特别开心。我觉得人生只有一次，必当荣耀以歌。我们无法预测自己生命的长度，但我们可以为延长他人生命出一份力。”

这个夏天，韩新叶还有一个心愿：去献一次血。“我是个很普通的姑娘，喜欢摄影，唱歌，画画，爱撸猫，喜欢听德云社相声。马上就要去大学报道了，心情还是很紧张的。在上大学之前，我想要过一个最特别的暑假。”

高考后她染了黄头发

“等上警校就不能染了”

韩新叶的高考成绩是644分，她本来想要报考浙江警察学院，但这个分数离心仪专业还不太够。于是，她将目标大学改成了南京森林警察学院。

“有个镇海中学高两届的学姐，考的也是南京森林警察学院。她告诉我，这所大学的警务指挥与战术(特警方向)专业是王牌专业，但入学后对体能的要求很高。”在一番思考后，她向爸妈宣布，要报考南京森林警察学院。

这个决定，再次让韩爸韩妈吃惊不已。原本，他们一直以为女儿最向往的职业还是医生。

“这个专业对体能的要求那么高，很少有女孩子报考，你能坚持得下来吗？”韩爸韩妈很是担心。

“我喜欢这个职业。既然是我自己选的路，就一定会一直走下去。”小韩回答得掷地有声。她说，自己希望像爸爸妈妈一样，将来从事一份能够帮助别人、真正有意义的工作。

几天前，小韩查询到自己已经被南京森林警察学院警务指挥与战术(特警方向)专业录取，接下来就是做好准备上大学了。

高考结束后，韩新叶跑到理发店把头发染成了黄色。“我都18岁了，还没染过头发，6月9日那天到家附近的理发店染了一直想要的黄头发。毕竟，将来我要读警校，肯定是不允许染头发的。”她说，等上大学前，再把头发染回黑色。

人一辈子想要做的事，总归要试一下，不是吗？加油！（梁建伟）

(责编：郝孟佳、熊旭)