北京高招零批次、本科提前批次院校录取情况公布

记者从北京教育考试院了解到，2019年北京市普通高校招生零批次和本科提前批次录取工作已结束，166所院校参加录取，共录取考生11043人。根据安排，从今天起，本科普通批录取工作正式开始。

“零批次”包括保送生、运动训练和武术与民族传统体育专业以及实行自主招生的香港高校、台湾高校等招生，共录取421人。其中，保送生录取53人(含退役运动员保送录取36人)，运动训练和武术与民族传统体育专业录取270人，香港大学、香港科技大学等12所实行自主招生的香港高校录取73人，辅仁大学等台湾高校录取25人。

本科提前批次招生分为普通类和艺术类两种类型，共录取10622人。其中普通类院校(专业)录取分为A、B、C三段进行，共录取考生6022人。A段主要包括体育院校(专业)、军队院校、公安类等院校(专业)、航空飞行与指挥专业、飞行技术专业以及香港中文大学、香港城市大学等高校的录取，录取4081人；B段为“双培计划”和“外培计划”录取，录取1541人；C段为市属高校“农村专项计划”录取，录取400人。

艺术类院校(专业)录取分为A、B两段进行，共录取考生4600人。A段为教育部批准的独立设置本科艺术院校及参照独立设置本科艺术院校招生办法执行的院校(专业)，录取1336人；B段为除A段院校外，美术类使用美术统考成绩作为专业成绩录取的院校(专业)，以及非美术类使用校考成绩作为专业成绩录取的院校(专业)，录取3264人。

今年本市实施艺术类志愿设置和录取改革，一是将艺术类进行分段录取；二是对于使用美术统考成绩作为专业成绩录取的美术类院校(专业)采用8个平行志愿的投档录取模式。北京教育考试院相关负责人介绍，通过改革，艺术类考生整体录取率提高，今年5501人填报了艺术类本科志愿，实际录取4600人，录取率达到83.62%，较去年提高了6.76%。部分艺术类院校增加了录取人数，如A段独立设置(含参独院校)艺术类院校录取总人数较去年增加49人；B段非美术类录取999人，较招生计划增加了223人。中国音乐学院、北京舞蹈学院、北京服装学院、中央民族大学在京招收艺术类师范生，录取184人，较去年增加59人。

相关新闻

三所高校公布本科普通批录取线

本报讯(记者李祺瑶)今早，北京教育考试院发布2019年北京市高招本科提前批录取最低分数。与此同时，在京高校中，人大、北航、北理工率先公布了今年本科普通批次录取分数线。

本科提前批普通类A段中，几所在京名校录取分数线分别为：北京大学最低录取分数为文史类659分，理工类677分。中国人民大学最低录取分数为文史类649分，理工类666分。北京外国语大学最低录取分数为文史类632.95分，理工类619.6015分。对外经济贸易大学最低录取分数为文史类630分，理工类649分。北京语言大学最低录取分数为文史类611分，理工类620分。中国传媒大学最低录取分数为文史类621分，理工类616分。中央财经大学最低录取分数为文史类621分。北京航空航天大学提前批次最低录取分数为文史类632分，此外该校飞行技术专业中，男生文史类563分，理工类562分；女生文史类593分，理工类599分。

此外，三所学校上午公布了今年在京本科普通批录取分数线。其中，中国人民大学投档线为：校本部文科651分，理科671分；苏州校区文科626分，理科648分。北京航空航天大学普通批次最低录取分数为理工类661分，文史类633分。北京理工大学理工类最低为657分，最低分排名1597名；文史类最低为624分，最低分排名906名。(李祺瑶)

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)