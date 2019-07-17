暑假游学市场火爆 业内：海外游学理性对待别跟风

常言道，“读万卷书，行万里路。”暑假模式开启后，我省不少中小学生纷纷出国游学。如何选择靠谱的游学项目，让孩子在暑假期间接触异国文化、增长个人见识、提升外语能力，成为家长们近期热议的话题。海南日报记者近日对此进行了采访。

游学市场火爆，美国等成为热门目的地

7月11日，为了给孩子选择出国游学项目，海口市第九小学学生家长梁雅莉在网上进行相关搜索。输入“出国”“游学”两个关键词后，她发现了数百个游学项目，“项目内容繁杂，价格从数千元到数万元不等，我该如何选择呢？”

据海口市旅行社协会研学旅游专业委员会相关负责人、海南亲和力国际旅行社有限公司董事长张旭秋介绍，从游学目的地来看，近年来，美国、日本、新加坡等国家受到海南家长和学生热捧。由于价格优势突出，泰国正逐渐成为海南学子游学的又一热门目的地，其教育特色内容包括自然环保教育等。此外，在游学过程中，农业、工业和海洋等相关主题的游学项目较为热门，孩子们在游学时可以参加田园教育课程，参观海洋馆和智能工厂等。

张旭秋表示，“家长们应根据孩子的年龄和兴趣爱好选择游学项目，低年龄段的孩子可以参加手工艺品制作等注重体验感的项目，中学生则可以参观博物馆、到名校访学，注重游学的深度。”

张旭秋建议，家长们在选择海外游学项目时要进行多方比较。目前，海外游学市场火热，许多项目冠上“游学”二字，价格就有不同程度的上涨，有些海外游学项目的费用是一般出国旅游项目的数倍。家长们要选择规模大、活动经验丰富的游学机构，避免出现游学项目低价低质、“货不对板”等问题。

谨慎选择，避免只游不学

海南日报记者近期走访发现，虽然政策红利不断释放，市场发展整体向好，但部分海外游学项目只游不学、安全难以保障等问题仍然较为突出。

全国研学协会联盟副秘书长、海南海童会文化传媒有限公司创始人银又提醒家长，学生游学项目和常规旅游项目有所不同。一般来说，游学项目应有学习目的和具体学习内容，包括课程实施方案、体验教学活动以及完备的评价体系等。专业的游学机构应与学校共同开发课程，而不是打着游学的名义，把观光旅游嫁接到学生身上。

这个暑假，北京师范大学海口附属学校将组织40多名学生分赴白俄罗斯、英国等国家开展学习与交流。该校校长王宏表示，家长在选择游学项目时，可优先选择学校主办的游学活动。“学校组织的游学活动往往目的更明确，可以让孩子增长知识、锻炼个人能力，同时对开支、安全、流程设计等方面也会严格把关。”

“安全问题是游学机构、学校和家长要考虑的头等大事。专业的游学机构具备长期的游学旅行操作经验，能提供相应的保险和安全预案。领队导师具备相应资质、带队能力和长期从业经历。”银又说。

海外游学需戒攀比心

据了解，目前的海外游学项目大致有四类：一是到国外知名高校游览交流，二是“插班式”纯学习类游学，三是半学半游的体验式游学，四是夏令营和冬令营式特色游学。

在采访中，多位业内人士表示，目前，很多海南学生和家长倾向于参加半学半游的体验式游学项目和夏令营、冬令营式特色游学项目。

梁雅莉认为，“一些家长对孩子游学的意义理解得不够透彻，看到别人家的孩子到国外游学，他们不希望孩子输在起跑线上。有些家长希望自己的孩子短期内能去更多国家，而非沉下心来在一个国家或一所学校游学。”

梁雅莉说，近年来，许多机构以出国演出、比赛之名组织了许多国外游学活动，“到了国外，学生、家长发现参赛的几乎都是中国学生。有些所谓的国际比赛，根本没有外国人参加，此类名不副实的游学活动已饱受诟病。”

银又建议，有意向让孩子出境游学的家长，要在认真评估自身经济能力和孩子实际需求的前提下，根据孩子性格、年龄、外语水平选择游学项目，切忌盲目跟风攀比。（陈卓斌）

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