让更多技能大师走上讲台

近期，不少职业院校启动了教师招聘工作。同时具备理论教学和实践教学能力的“双师型”教师，成为最近招聘的关键词。不过，有记者近日持续采访多家职业院校发现，技能人才在成为“双师型”教师的过程中还存在一定困难，比如达不到入“门”的学历要求。

技能大师想进职业院校成为“双师型”教师，却因为学历达不到要求而好梦难圆，在过去不足为奇，高校招聘教师，学历往往是必备条件，是一道硬杠杠，一般都要达到博士毕业。但在当下，尤其是高职院校招聘时，仍然拘泥于这些老规矩，不敢有所变通，未免失之于古板。

今年的政府工作报告提出，高职院校今年扩招100万人。高职院校大扩招，要解决“谁来读”问题（政策已作出安排），还面临着“谁来教”难题。据专业人士测算，高职院校扩招100万人，按照教育部要求平均师生比为1∶18来计算，全国高职院校共缺5.5万名教师。面对巨大的师资缺口，必须多管齐下，内部挖潜是应该的，加快培养力度也是必需的，但又是不够的，必须要广发“英雄帖”，从社会中延揽各类专业人才，共同完成高等职业教育之重任。

从各类职业院校毕业、在各类技能大赛中获得“技能大师”称号的人才，无疑是“双师型”教师的最佳人选，他们既有一定的理论基础，更有突出的实践特长，让他们登上高职院校讲台，发挥个人特长，再合适不过了。如果仅仅因为学历等硬件达不到要求而入职无门，不仅对其本人，对高职院校、职院学生也是一种损失。因此，高职院校在招聘技能大师时，有必要因时制宜，灵活处理诸如学历等问题，不要墨守成规而白白错失扩容提质的大好机会。

(责编：李依环、熊旭)