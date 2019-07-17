增强美育熏陶 提升社会的审美水位

原标题：提升社会的审美水位

近日印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中明确要求，“增强美育熏陶”“增强文化理解”。美育是与人的生活密切相关的心灵活动，是人类围绕着对美的感知、鉴赏与创造的综合性教育活动。正如习近平总书记强调的：“美术教育是美育的重要组成部分，对塑造美好心灵具有重要作用。”

在日升月落、草木枯荣中感受时间的律动，在蝉嘶蛙鸣、风吹叶动中聆听自然的和谐，在衣食住行、日用伦常中把握社会的脉搏，这都需要有一双能发现美的眼睛、一颗能感受美的心灵。如果能随处发现美、感受美，生命将会更加丰盈，精神将会更加和谐，对于自身和世界的理解也才能更加深刻。而做好美育，正是要让学生认识美、热爱美、创造美、传播美，从而塑造美好心灵、培养健全人格，促进人的全面发展。

美作用于心灵，美育也离不开对心灵的观照与研究。柏拉图说，“教育非他也，乃是心灵的转向。”美育正是指向心灵的成长与建设。有人说，美育也分两个过程，先是“动之以情”，再是“晓之以理”：先让人对美有所认识，再让人更深入地去理解美之为美，把感性的认识上升为理性的思考，才能提升审美趣味，才能对美有更深刻的自觉。

审美，不仅是每个生命个体的事。一个民族和一个时代的审美愿望、审美能力和审美水平，影响着这个民族、这个时代的社会风尚、精神风貌。从人类文明史看，刚健质朴的审美，背后是一个时代蓬勃的生机。审美活动凝结的社会文化价值，经过外化后，也影响着社会的方方面面。这正如马克思所说的，“人创造环境，同样环境也创造人”。

现实中，那些城镇中奇形怪状的建筑，那些千篇一律的网红产品，也都说明，我们在审美水平上还有很大的提升空间。美育不仅仅是在学校的小课堂，更存在于社会的大课堂。近些年，《朗读者》《中国诗词大会》《经典咏流传》等优秀综艺节目，一些地方举办经典诵读大赛活动等，都让孩子们感受到传统文化之美、文学文字之美，为他们拨亮了精神灯火、渲染出审美底色，是值得肯定的积极探索。

而那些有着公共服务、公共教育功能的博物馆、美术馆、艺术馆，在美育中更是责无旁贷。在北京，中山公园音乐堂里，常常有面向孩子们的古典音乐演出，在美妙的音符、生动的讲解中，孩子们走进艺术殿堂；在徐州，汉画像石艺术馆中，每每有孩子们来临摹这些构图繁密、线条粗犷的“石上史诗”，在审美活动中涵养家国之思、乡曲之情……整个社会的审美水位，正是在这样一点一滴的努力中慢慢提升。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)