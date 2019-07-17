高一新生写自我介绍 班主任自叹不如

上周，杭州第二中学滨江校区高一新生报到。为了尽快了解全班同学，高一（5）班班主任俞珊布置了一份特别的暑假作业：写一份自我介绍。

前天晚上，俞老师打开邮箱，不禁被逗乐了：从没见过这么五花八门的自我介绍。有简历式的，有卖萌的，有个认真的孩子写了3000多字，把自己这十多年写了一个遍。

其中，有一篇文言文写成的人物小传，让俞老师都感叹：自愧不如。

15岁女生写了篇文言文自传

又用白话文翻译了一遍

《何某传》

何人可，年及笄。布衣元民，才疏学浅，孤陋寡闻。私塾始龀，猴性顽劣，历经百劫，感寒校具体而微，悉社会光怪陆离，遂桀骜不驯，愤世嫉俗，自恃清高，鹤立鸡群。念无与为乐者，茕茕孑立书为友，莘莘学子芝兰秀。天资愚钝，冥顽不灵，幸遇良师点化，改容易貌，竖子成名，侥进杭二。

鄙人志大才疏，惟嗜书，一日不读，面目可憎；善鼓琴，附庸风雅，恐人见笑。

今赤钟长鸣，巨石屹立，笼五湖四海旷世才，聚六国九州俊豪杰，所宜有之书皆集，可阅之焚膏继晷琅琅达旦；所扬名之师皆会，可与之促膝长谈，援疑质理。呜呼！蒙承师恩，忝列门墙。

用文言文自我调侃的高一小朋友，钱报记者也是头一回见。据俞老师说，这篇小传的作者小何是个爱阅读的女生，今年才15岁，初中就读于杭州树兰中学，今年保送进入杭二中。

我们联系到这位何同学，她担心记者看不明白那篇文言文自传，特意用白话翻译了一遍，读起来也同样有趣——

何某，字人可（编者注：“人可”是她给自己起的化名），她已经15岁了，只是一个普通人。没啥学问，也没啥见识。刚上小学时，皮得不得了，屡教不改。历经磨难，逍遥法外，“社会即学校，学校即社会”，鱼龙混杂，泥沙俱下。感慨万千，于是不谙世事，逍遥自在，遨游书海，显得很突兀。侥幸上了个初中，也没啥才能，碰上一位良师，稍经调教，也肯好好学习了。还侥幸地进了杭二。

白丁一个，空有志向，眼高手低。只是喜欢看书，一天不读，就觉得话语似无味清汤。我（自认为）擅长弹琴，其实也上不了台面，全当粗鄙之人装蒜吧。

杭二历史悠久，环境优美，人才辈出，汗牛充栋，良师益友金玉良言。可惜啊，我太愚钝，又不上进，不配做杭二的学子，愧对恩师的真心！

为什么要写文言文？

想让别人印象深刻

班主任俞珊说，看到这份文言文自我介绍，她感觉眼前一亮：“透过这份自我介绍，我认识了一位文笔很棒、阅读面极广又富有哲思的女孩子。”

让人好奇的是，小何为什么要用文言文写自传呢？她对钱报记者说，只是想让这份自我介绍更加独特。“如果按照常规来，肯定千篇一律，我想做一个特别的自我介绍，让人印象深刻。”她说。

初中才毕业，就对文言文写作驾轻就熟，这主要得益于小何平时广泛的阅读。正如自传中所说，她很喜欢看书，“一日不读，面目可憎”。平时也爱好写作，文字驾驭能力较强，这篇两百来字的文言小传，她几乎一口气写成。

接受采访时，小何同学说话很有条理，时而引经据典，一说起读书就滔滔不绝。“我喜欢卢梭、马克·吐温，也喜欢司马光、司马迁，还喜欢冯骥才、老舍等等。我看书的范围比较广，历史的看厌了，就拿科幻小说看。”她觉得看书是一件很享受的事，“当我触摸书本时，就像是在和老友握手。”

小何近期的阅读书单如下：《沉思录》《全球通史》《末日奇点》《笛卡尔思辨哲学》《忏悔录》《偷书贼》《局外人》《楚辞》。

看了她制定的暑期作息表

网友表示：在下输了

钱报记者看到一份小何给自己制定的暑期计划表，有每天的日程安排和一个月的文理科自学计划。其中最惹人注目的，是她给自己每天安排了4个小时的阅读时间。

这张精确到半小时的作息表中，记者发现，小何给自己规定的起床时间是早上5点。

“我一向醒得很早，上学时也是早晨5点多就醒了，一天睡6小时精力就很充沛。”小何的行动力和执行力很强，早起锻炼、下午游泳和练钢琴一样不落下。老师布置的暑期作业，预计再过几天就能完成，“除了学校作业，我还制订了高一自学计划，理科主要靠自学预习，文科大部分按照老师布置的来。”

“最近我在整理易错、易混淆词语，感觉很有趣，发现了很多平时没注意到的地方。比如‘龙飞凤舞’，很多人用来形容字迹潦草，但其实本意是形容书法潇洒有劲道。”近期，她还在看《楚辞》，说起屈原，全是仰慕的语气，“我觉得屈原就是楚国的李白，《楚辞》读起来优美而浪漫。”

虽然很喜欢文学阅读，但小何文理科成绩比较均衡，是一个全面发展的好学生。

钱报记者注意到，小何的作息表中，除了游泳健身，根本没有休息的时间。“对我来说，看书就是学习兼娱乐。我每学习1.5小时，就会看半小时的书，看书其实就是在休息了。”

对于小何同学的“高能”表现，有网友评论说：“暑假里每天才睡六个小时，也太对不起自己了吧？”也有即将跟小何做同学的网友表示甘拜下风：“是在下输了。”（ 沈蒙和 戴欣怡）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)