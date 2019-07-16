原标题：职教生涯不忘初心 办学育人牢记使命

好风凭借力，扬帆正当时。2019年1月，《国家职业教育改革实施方案》 明确了职业教育在我国教育体系中的重要地位，也为我国职业教育指明了发展方向。作为吉林省职业教育的排头兵，长春市机械工业学校新一届领导班子满怀信心，紧紧把握这一良好的战略机遇期，全力促进学校高质量、高水平发展，力争新时代取得新成果，新改革开拓新征程。

砥砺前行三十载，不忘初心记使命。三十载在教育长河中转瞬即逝，但却见证了一个个拼搏进取的身影和一排排开拓创新的足迹。对校长于立辉来说，三十载风雨是一段教龄和党龄的时光见证，更是这位职业教育工作者的岁月初心。传承发展，守正创新，秉持这一理念，于立辉校长讲述了学校在职业教育事业中的改革之声，解读了学校在深化办学内涵中的发展之路。

校长于立辉

校长于立辉、校党委书记王文举等领导班子

问：作为首批国家中等职业教育改革发展示范校和省机电类技能型人才培养摇篮，长春市机械工业学校的办学理念具体有何特色？

于立辉：长春市机械工业学校始建于1958年，60余载发展历程使学校的基础能力、实训基地、师资队伍、内涵建设等方面得到长足发展，校企合作、教育教学改革进一步深化，人才培养质量、办学社会声誉不断提升。

学校现有东风、净月两个校区，教职工195人，主要开设加工制造、交通运输、信息技术、财经商贸、土木水利等五大类17个专业；拥有支撑技术技能人才培养的先进制造技术、现代控制技术、汽车技术与服务、现代信息技术、土木工程技术等五大校内实习实训基地。

学校始终注重服务区域经济，提升育人质量，打造职教名校，发挥示范作用。学校坚持“以人为本、育人为先、全面发展、人人出彩”现代职业教育理念，近年来在上级有关部门正确领导和大力支持下，坚持坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，全方位宣传与践行“崇德尚技、知行合一”精髓，不断深化产教融合、校企合作和教育教学改革，各项工作取得显著成效。

下一步，学校将强化内涵，守正创新，实现高水平、高质量发展。学校立足实际，着眼未来，主动适应装备制造产业发展，围绕改革创新、内涵发展、质量提升和特色优质，以东北亚区域性教育中心建设为指引，以立德树人为根本，以打造“文明校园、快乐学生、幸福教师”为愿景，以加强内涵建设、提高人才培养质量为出发点，以优化专业布局、创建特色品牌为着力点，以推动校企合作、工学结合为突破口，以加强党的建设、教职工队伍素质整体提升为保障，加快融合发展，实施创新驱动，扩大开放办学，全面推动学校从 “示范”到“优质”升级转型，实现高水平、高质量发展。

问：当下，“产教融合”与“校企合作”仍是职业院校纵深改革的关键之举，贵校在此方面进行了哪些探索？取得了哪些阶段性成果？

于立辉：职教二十条提出，推动校企全面加强深度合作，职业院校应当根据自身特点和人才培养需要，主动与具备条件的企业在人才培养、技术创新等方面开展合作。

多年来，学校坚持“产教融合、工学交替、校企双主体育人”人才培养模式，进一步完善和扩大校外实习实训基地的同时，引企入校，合作建设校内生产性实训基地，充分发挥校企合作办学主体作用，合作企业达百余家，每个专业均有长期稳定的合作企业，校企合作长效机制已基本形成。

一是通过引企入校，拓展校企合作的途径和方式，促进行业企业参与人才培养全过程，汽车专业引入长春悦迪汽车服务有限公司共建博世汽车检测与维修生产性实训基地，数控专业在引入长春德尔邦汽车零部件有限公司的基础上，进一步深化合作领域，校企共建模具制造生产性实训基地。

二是积极探索校企联合招生、联合培养、一体化育人的现代学徒制试点，先后与吉林省通用机械有限公司、吉林省赫铭精密技术有限公司、长春施耐利机器人系统有限公司等企业深度合作，推进数控、工业机器人技术、汽修三个专业市级第二批现代学徒制试点工作，实行了“4+3”工学交替、双主体现代学徒制人才培养模式创新技术技能人才培养模式，促进专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，深化工学结合人才培养模式改革。促进了产教融合、工学结合的有效衔接，人才培养质量显著提升。

三是坚持“以岗位为引领、以就业为导向、以能力和素养为本位”的教学改革方向，聚焦企业需求，推行“教、学、练、做”理实一体化教学，实施项目教学、案例教学、仿真实训教学、技能培训教学等适合职业教育的教学模式和方法，全面有效的提升了教育教学效果；深入开展信息化环境下的教学模式改革，探索虚拟实训与实际操作相结合的教学方式，进一步推进数字化教学资源开发建设，开发立体化教材10余本，充分发挥学校立体化教材应用实践基地的优势，满足学生个性化学习需求。

问：师资力量是学校育人的智力支撑。贵校怎样培养高质量的师资队伍？如何保障教育教学质量的生命线？

于立辉：努力培养一支师德高尚、业务精良、善于创新的优秀教师团队，是提升学校办学质量最有力的保障。学校坚持“师德为先、学生为本、能力为重、终身学习”的培养理念。现有省特级教师3名、长春工匠4名、专业带头人8名、骨干教师30名、市级优秀教学团队3个、名师工作室5个、班主任工作室1个，能够胜任理实一体化教学的“双师型”教师92名，形成了一支包括李万军、李凯军、张红波等国内知名技能大师在内的高水平企业兼职教师队伍。

一是加强师德师风建设。在全校范围内大力弘扬艰苦奋斗、无私奉献、务实求真的精神，努力建设一支“乐于奉献、勤于学习、善于思考、精于教书”的教师队伍，自觉抵制社会不良风气的影响，廉洁从教、依法执教，让学生感动、家长放心、社会满意，确保“风清气正，斯文在兹”教育生态。举办了“育有德之人，靠有德之师”为主题的培训，全体教师共同学习《中小学教师职业道德规范》等文件精神，学校党委书记做了主题讲座，号召全体教师努力成为学生“做人”和“求知”的表率和榜样，必须知底线、知敬畏，廉洁从教。

二是注重“双师型”教师素质提升，强化专业教学队伍建设，选派教师深入国内知名院校、行业企业走访调研，组织教师参加教学年会，搭建同行交流平台，建立长效校内培训、企业实践、定期轮训机制，搭建校企交流平台，逐步建立终身学习机制；打造具备专业领军水平教学名师和技能名师，并以传、帮、带形式帮助中青年教师成长，打造优秀教学团队，积极推进技能导师工作室建设，顺利通过了优秀教学团队建设、名师工作室建设终期验收。

三是构建竞争合作双向机制，以赛促学，以赛促教，提升教师教学育人水平，开展学校教师基本功大赛，从课堂教学、板书设计、粉笔字书写、现场说课、教学设计五个层面，全面提升教师素质，优化课堂教学效果，营造争先争优的学习氛围，全面增进教师间交流合作，全面提升教学水平；开展班主任基本功大赛，全面考核班主任工作职责，提升班主任队伍整体素质；承办了长春市第三届中等职业学校班主任基本功大赛，来自长春地区19所学校33名选手参赛，增进院校之间交流合作，互通有无，为班主任交流学习搭建了平台，助力全市德育队伍素质提升。

四是深化人事制度改革，完善激励机制，发扬校内民主，调动教师队伍积极性，结合上级相关政策及学校实际，经全校范围内征求多轮意见征集，草拟了《专业技术人员职称评聘工作方案》，并在学校党委会及第六届第二次教职工代表大会上审核通过，充分听取了基层教师意见，关注全校教职工所需，构建了公平合理的职称评聘制度，为教师自身素养的提升提供了动力，为师资队伍建设明确了方向；经书面申请、个人述职、民主测评三个环节，完成了全校专技教师职称评聘，肯定了教师近年来的取得教育教学成果，激励教师自身成长提升，有利于教师队伍进一步优化提高。

五是以“提升班主任专业化水平，促进班主任队伍专业化发展”为目标，通过设立李杨名班主任工作室”、专家报告、经验交流会、主题班会观摩等载体和途径，总结、凝炼班主任工作的成功案例，发挥优秀班主任“影子”辐射带动作用，打造一支品德高尚、热爱学生、积极进取、乐于奉献的班主任队伍。2018年，学校在长春市班主任基本功大赛中获得1个一等奖、1个二等奖；在长春市班主任业务能力大赛中获得2个一等奖；在吉林省班主任基本功大赛中获得1个一等奖；在首届东北三省四市班主任基本功大赛中获得1个一等奖的喜人成绩。

问：学校东风校区地处一汽、汽车文化园与汽车贸易区的黄金三角带，在实训实习方面有何机遇与挑战？

于立辉：东风校区以汽车运用与维修专业为例，紧密契合了长春市重点打造一汽装备制造、一汽文化等支柱型产业发展的需要，深化产教融合，形成了校地紧密对接、专业根植产业、人才培养服务地方发展的专业格局。自2011年以来，学校先后引入长春通立汽车商贸有限公司、长春悦迪汽车服务有限公司等企业，与德国博世、美国PPG、烟台麦特等国内外知名汽车配套集团实现了深层次的校企合作。近年来，长春市机械工业学校为了适应现代产业转型升级，解决人才需求与新能源汽车后市场人才缺失的矛盾，积极进行专业设置转型，将打造以“北汽、吉利、比亚迪”等企业为代表的新能源汽车专业来弥补人才缺失这一空白领域，着力培养学生的工匠精神、职业道德、职业技能和就业创业能力。

一是“携手名企、结伴行业”，引导企业深度参与学校教育教学改革，多种方式参与学校专业规划、教材开发、课程设置、实习实训，提升学生就业质量，增强学校核心竞争力，促进企业需求融入人才培养的关键环节。二是创新校企合作模式，强化行业协调指导，构建校企命运共同体，形成稳定互惠的合作机制，发挥示范引领作用，逐步形成“校企双主体、多元化参与、生产性实训、企业化培养”的合作模式，有效整合校企资源，实现人才共育、过程共管、成果共享。三是建立深度校企合作长效机制，从教育与社会需求的结合点入手，形成“教（教学）——练（实习实训）——产（生产）”三合一的实习实训基地，建立校企合作长效机制。整合教育教学资源，创设保障条件，完善教学管理制度和运行机制，有利于促进专业建设、增强实训水平、提升人才培养质量，更好地满足区域经济发展对技术技能人才的需求。

问：学校净月校区拥有大规模机械加工技术实训中心，作为吉林省首家民营企业技术技能培训基地，学校在人才培训和职业技能比赛方面有哪些亮点？取得哪些成绩？

于立辉：学校东风校区地处一汽、汽车文化园与汽车贸易区的黄金三角带，净月校区现有教学仪器设备378台套，设备总值3533.64万元，是长春市制造业技能人才培训中心，学校利用地域和产业发展优势，切实提升学校专业发展水平和服务区域经济发展的能力。具体成绩和亮点是：

一是按照“做强主体专业，拓展新兴专业”的指导原则，进一步强化数控、机电、汽车、计算机等主体专业建设，积极拓展与区域经济和产业结构调整、转型升级相适应的专业，围绕先进制造业和现代化服务业发展要求，开设物联网应用技术、数字媒体技术等新专业，形成布局合理、服务产业集群的专业群。

二是为落实《高中阶段教育普及攻坚计划(2017-2020年)》文件精神，扩大教育资源，改善办学条件，促进协调发展，长春市机械工业学校向长春市教育局上报了——长春市机械工业学校机械制造技术实训基地建设项目，并已于2016年12月27日通过了长春市发展和改革委员会的审批。该项目拟将学校东风校区现有教学楼拆除，在此基础上新建规划总面积9499.4㎡的教学实训楼一栋，其中教室部分建筑面积2951.6㎡，实训部分建筑面积1871.6㎡。目前项目初步设计审批已完成，下一步进入工程建设许可办理、造价、招标、建设施工阶段，力争在2020年完工投入使用，进一步扩大学生活动和实训用房面积，提升学生活动实训环境，满足师生教学、活动及实训的需要。

三是积极与有关行业、企业合作，建设高水平现代化校内实习实训基地。推进机械制造技术实训基地项目、新能源汽车实训中心项目进程，加快机械加工产品检测、焊接技术实训中心扩建、汽车车身修复、汽车电器实训室扩建、移动互联网、物联网技术实训室扩建等教学实训装备采购改善项目，提升学校实习实训条件。

四是坚持开放交流，承办全国技能大赛。在省市各级领导大力支持下，学校已经顺利承办了2017年、2018年两届全国职业院校技能大赛（中职组）物联网技术应用与维护赛项，以承办全国大赛为契机，搭建了与全国兄弟院校、行业专家、技能大师沟通交流的平台，了解了行业发展前沿动态，推动了新一轮教育教学改革，进一步优化了专业建设进程。

五是坚持以生为本，服务发展，聚焦产业需求，调动现有场地、课程、师资等资源，开展利于学生技术技能成长的教学改革和竞赛活动，提升理实一体化教学效果，建立专业方向兴趣小组，推进专业课第二课堂开展，明确参赛教师职责，鼓励学生积极参加全国各级各类技能大赛训练。

在近两年全国职业院校技能大赛中，长春市机械工业学校学生代表吉林省取得四金、八银、三十一铜的优异成绩。截至目前2019年全国技能大赛中长春市机械工业学校已获得7银2铜的优秀成绩。在首次全国职业教育教学成果评选中，长春市机械工业学校“数控技术应用专业半工半读、工学结合人才培养模式改革的研究与实践”获国家教学成果二等奖。

问：近几年，学校其他方面的改革还有哪些？有哪些经验分享？

于立辉：一是学校始终把立德树人作为学校教育的根本任务。加强德育工作队伍建设，努力构建合力机制。落实全员育人、全程育人、全方位育人、全面素质育人四个育人环节。推进智慧校园建设，借助数字化资源平台，营造良好的育人氛围；充分发挥校园电视台、广播站和电子班牌道德平台作用，并在电子班牌中滚动播出宣传小故事大道理300余则动画短片，打造校园处处育人的空间格局；启动育人短片整理工作，借助教室电子白板资源进行播放宣传，打造校园时时育人的时间格局。加强校园文化建设，注重企业文化的引入和整合，为学生学习、生活和成长创造良好的校园环境。在东风校区综合楼内二层增设浮雕宣传板；楼内走廊，增设校企文化、创新精神宣传画等。关注学生心理健康。针对中职学生心理问题现状和心理发展特点，建立“心灵港湾”心理健康教育中心，内设心理咨询室、沙盘优秀室、宣泄室等功能，缓解学生压力。以活动为载体，搭建多元德育平台，开展“我读书、我快乐、我成长”的“人人诵读中华优秀传统文化经典”的“书香三月”校园读书活动月，开展技能大师进校园、学生技能大赛、前沿技能成果展示等“尚技五月”技能活动月，开展迎新篮球赛、田径运动会等“奋进九月”校园体育竞技项目比赛活动月等；强化学生社团建设，丰富学生业余生活，为学生才华展示搭建平台。

二是信息化建设。学校坚持“以服务师生为中心，以教学信息化为重点”，促进信息技术与教育教学的深度融合。力争将教育、教学、管理等业务进行有机“融合”的“智慧校园”信息化平台；建设一个全面的“精细化管理、协同化支撑、个性化服务”的“智慧校园”信息化平台。在基础环境建设方面，学校连续3年进行校园网升级改造，建设了一套完整的数字化监控平台，预防校园突发事件的发生，构建平安校园。实现了统一门户和统一身份认证功能，建成了信息管理系统，包含OA、人事、教务、招生就业、资产、学籍管理等模块。采用新一代高性能防火墙，通过行为控制、入侵防御、智能管理、终端接入、网站安全管理等系统，提升信息安全，为校园网提供安全保障。在资源开发及应用方面，“智慧教室”是数字教室和未来教室的一种形式，它使课堂变得简单、高效和智能。学校原有5间智慧教室，2018年又新建了19间。目前学校已经与企业合作开发了25门网络课程，实现优质课程资源开放共享。根据专业发展的需要，利用AR/VR技术，在汽车检测与维修、数控技术应用、机电技术应用、焊接技术等专业，校企合作开发了15个仿真实训软件，并应用于实际教学中。合作开发立体化教材9册（覆盖1200个知识点的优质资源），提供图文声像并茂的多种感官刺激，开展声形并茂、视听结合的教学机制。至今已运行2轮，对推动长春市机械工业学校信息化教学资源的应用起到了示范和引领作用。（华欣欣）

(责编：郝孟佳、熊旭)