应急与安全产教融合联盟成立 培养新时代应急人才

人民网7月16日电 应急与安全产教融合联盟成立大会暨第一次会员代表大会近日在京召开。大会选举产生了应急与安全产教融合联盟第一届理事会成员和专家委员会成员，并对联盟三家分中心和四家专业委员会进行了授牌仪式。

图为教育部学校规划建设发展中心主任陈锋致辞 主办方供图

教育部学校规划建设发展中心主任陈锋表示，应急与安全事业发展需要新型人才作为重要支撑，必须坚定不移地走产教融合之路，加快人才培养体系建设，打通教育、科研、产业、服务和社会公共教育环节，加快与数字化、智能化融合，共同推动应急与安全科技创新体系建设，加速应急与安全领域创新成果产出。

国家安全生产应急救援指挥中心原副主任高广伟提出，亟需整合产业和教育行业的优势，充分发挥联盟在创新、协调、指导和服务等方面的积极作用，通过产教融合模式培育出一批应急管理规划、应急队伍管理、事故现场决策指挥等综合新型人才队伍。此外，要提升事故现场勘察能力、非接触式探索设备总控能力、现场救援决策指挥等能力，为培养新时代应急人才提供保障。

国家发改委国防司原副司长周平从问题导向、能力建设、应对挑战和坚持过程四个方面分享了经验。他表示，应急过程是动态的不断调整的过程，在专业性、区域性上都需要有整合的过程，需要各方力量相互配合与磨合，最终达到融合发展的目标。要通过理论、知识、技术和人才体系建设应对城镇化、工业化、信息化、农业现代化和国际化进程带来的挑战。

工业和信息化部运行监测协调局监测应急处调研员曲国燊提出，应急与安全产业高质量发展需要担负起培育发展新动能的使命任务，以创新为原动力、以产业形态提升全民安全素养，不断促进应急所用及相关装备制造能力提升。同时，面对我国应急与安全产业当前面临的有效供给与有效需求“双不足”的问题，他从管理层面和人才培养体系方面提出了建议。

中国工程院院士、清华大学公共安全研究院院长范维澄表示，公共安全治理需要凝练公共安全治理的能力体系，应急与安全产教融合联盟有助于培养综合型素质人才的培养，尤其在发现问题、提出问题、分析问题和解决问题能力的培养方面具有重要作用。

图为“新时代召唤新型应急人才”圆桌论坛 主办方供图

记者了解到，联盟还根据应急安全教育界、产业界相关主题需求，围绕“人才培养、校园安全、产业优化”举办了3场圆桌论坛，15位专家学者从应急安全文化、新时代应急安全人才培养、应急产业的重要性和广阔的发展前景等多个维度进行了分享交流。

据悉，本次大会由教育部学校规划建设发展中心、中国现代教育研修中心与新兴际华应急产业有限公司联合主办。来自全国73所高校与68家知名企业、科研院所的相关领导、行业专家和代表等近300人参加本次大会。（郝孟佳 王子文）

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