2019年全国青少年校园足球夏令营启动

人民网讯 2019年全国青少年校园足球夏令营第四营区（小学组）昨日在青海省西宁市开营，标志着2019年全国青少年校园足球选拔性竞赛（夏令营）全面启动。

图为2019年全国青少年校园足球夏令营第四营区开营 主办方供图

据全国青少年校园足球工作领导小组办公室（以下简称“全国校足办”）负责人介绍，2019年全国青少年校园足球夏令营分为小学、初中、高中三个组别共24个分营区，将从7月15日持续到8月7日。作为全国校足办主办的最高水平赛事活动，夏令营旨在为青少年校园足球优秀运动员提供高质量的训练、竞赛和交流平台。

记者了解到，全国青少年校园足球夏令营自2015年起已成功举办四届，今年的夏令营分营活动将有13个组别的432支队伍共计8000余名男女运动员、千余名教练员，以及近200名国内外校园足球专家参加，最终选拔出3000名优秀运动员入选分营最佳阵容，并将参加于8月份举办的全国青少年校园足球夏令营总营。

本届夏令营除了保持往届的规定动作外，还进一步完善年龄分组，组别由原来的11个增至13个。此外，首次邀请高水平招生院校到场观摩，对有意向的学生运动员现场发测试邀请函，为最佳阵容孩子的升学提供有利平台。为了统一和规范最佳阵容选拔办法，全国校足办分别制定了小学、初中、高中三个组别的测试方案。

全国校足办负责人表示，下一步将持续深化建设“校内竞赛—校际联赛—选拔性竞赛—出国交流比赛”为一体的竞赛体系，以赛促训、以赛提质。此外，在校内联赛的基础上，进一步完善小学、初中、高中和大学联赛，形成完整的选拔性竞赛体系，呈现“地方推动、层层选拔、全国联赛、教体融合”的竞赛格局。

据悉，本届夏令营由全国校足办主办，青海省教育厅、青海省校足办承办。来自甘肃省、青海省、新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团的296名优秀足球少年及国内外专家、各参营代表队领队、教练员和裁判员参加了开营仪式。（郝孟佳 王子文）

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