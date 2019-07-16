文化和旅游部2019年戏曲艺术人才培养高级研修班开班

人民网北京7月16日电（记者 郝孟佳）第四期戏曲艺术人才培养项目高级研修班开班典礼15日在中国戏曲学院举行。中国戏曲学院党委书记龚裕表示，高级研修班切实解决了戏曲创作人才不足问题，提升了我国戏曲人才的综合素质及专业实践能力，也提高了戏曲艺术整体创作水平。

为了打破戏曲编剧、导演、作曲、舞美、评论骨干人才紧缺的局面，提高戏曲艺术整体创作水平，培育有利于戏曲活起来、传下去、出精品、出名家的良好环境，推动戏曲艺术繁荣兴盛，在前三期高级研修班成功举办的基础上，文化和旅游部决定于2019年开展第四期高级研修班教学工作。

据了解，高级研修班由文化和旅游部主办，文化和旅游部艺术司、中国戏曲学院承办。截止目前，前三期高级研修班为全国各地培养了550名戏曲编剧、导演、作曲、舞美、评论相关骨干人才的同时，取得了丰硕的教学成果，如编剧班在2016至2019年度，就有1部作品入选国家舞台艺术十大精品工程，59部作品入选国家艺术基金项目，2部作品入选文化和旅游部戏曲剧本孵化计划项目，20部作品获得国家级其他扶持项目，7部作品获得包括文华大奖在内的各类国家级奖项，22部作品获得省级奖项，27部作品获得省级基金扶持项目。本期高级研修班共收到来自全国各地的编剧、导演、作曲、舞美、评论5个班级近300份报名材料，经考核最终录取200名学员。

从7月15日开始，第四期高级研修班学员将在中国戏曲学院接受为期28天的集中培训。高级研修班为学员做了精心的教学设计和准备，聘请了国内外近百名戏曲专业领域内的知名专家结合理论讲授、辅导创作、作品点评、观摩研讨、参观学习等多种形式进行专业授课工作。此外，还增设了思想政治理论课程，引导学员坚定文化自信，坚守中华文化立场，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。通过组织集体观摩剧目、各班交流、研讨等活动，为学员学习交流搭建平台，形成编、导、音、美、评相互促进、相互提高的创作集体，碰撞出艺术火花。

高级研修班还将实行导师制和远程网络教学，安排研修班为每位学员配备导师。集中培训结束后，学员将返回各自单位开展远程教学和业务实践，各地文化厅（局）和艺术院团将积极组织学员参加“深入生活、扎根人民”主题实践活动和提供艺术创作与舞台实践的条件。学习结束时将开展学员结业汇报、评优等相关工作。

文化和旅游部艺术司副司长周汉萍希望，学生们牢记初心和使命，当好理想信念的坚守者；坚持与时代同步伐，当好时代声音的谱写者；坚持以精品奉献人民，当好潜心创作的实践者；率先垂范，当好干事创业的带头者。

中国戏曲学院副院长冉常建希望，同学们谨记肩负的振兴戏曲艺术的神圣使命，珍惜学习交流的机会，不断提升创作水平，成为振兴戏曲艺术的栋梁之才。

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