英语考级热背后是家长教育焦虑

据中国之声报道，不久前，剑桥通用五级考试网站开放了2019年10月19日KET和PET校园版考试网上报名的通道，短短几分钟，考点便显示报名人数已满。有网友表示，上海考点瞬间报满，周边省市名额也很快被一抢而空，四五百元的报名费被一些黄牛炒到了四五千元。

一场英语考试竟如此火爆，甚至衍生出许多段子，这多少让人始料未及，也真实展现了另一种教育培训热。据了解，剑桥通用英语分为五个等级，这次的KET和PET是较低的两个级别，分别属于基础和中级英语水平认证，考试通过后会获得资格证书。有世界名校效应的加持，此类本属于小众化的考试尽管提供了不错的“能力”认证机会，但透过火爆的报名场景，很难说没有一部分家长非理性的跟风。

盲目为孩子报名，当然不值得提倡，但背后真实的家长焦虑也需要正视。如一些家长直言，最近几年不少知名的学科竞赛被相继叫停，市面上能考的证书变少了，扎堆报名剑桥英语考试便成为家长们为数不多的可选项之一。而一些地方的小升初招生，的确认可这类证书。换言之，在近年来多数学科竞赛被叫停后，一些家长又开始为孩子寻找新的“赛道”。一些“赛道”几乎变成了“独木桥”，报名场面火爆其实不让人意外。这也反映出一个问题：淡化竞赛热、培训热，如果单纯叫停比赛项目，家长难免从其他渠道“找补”回来。从这种角度看，纾解家长的择校焦虑才是根本。

在这方面，有很多工作要做。近日，《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》明确提出，要推进义务教育学校免试就近入学全覆盖，并严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生依据。但现实中，一些学校招生时还是会倾向于认可各类考试、竞赛的成绩和证书，这导致部分家长不得不为孩子谋求课业成绩之外的“敲门砖”。

另外，诚如一些专家所指出的，当前我们的教育评价体系仍显得过于单一。受此影响，考证也便成了一些家长为孩子谋求中考、高考之外的社会认可的一种渠道。反之，如果常规教育体系本身能给孩子构建多元化的评价体系，自然能让家长少一些课外的“找补”。当然，多数家长带着孩子奔波在“人在证途”，更现实的出发点可能还是希望在升学以及择校上拥有比较优势，这就倒逼加大教育资源均衡分配的力度。

家长因择校、升学、教育评价等方面而产生的教育焦虑，最终将引发种种过度的竞争行为，实际上是一个较为普遍的老问题，相关讨论和分析也可谓汗牛充栋。近年来，教育改革的推动也正在着力解决这方面的问题。不过，从现实反馈来看，相关改革和投入的力度还需要持续加大。一定程度上，家长们的现实选择也是相关改革最真实最具说服力的评价刻度。（朱昌俊）

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