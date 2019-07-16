原标题：提高课程质量，杜绝“慕课代刷”

近日，据《中国青年报》报道，在一些高校，每到新学期初选课和期末考试的节点，“专业代看网课、包考试、分数95+、组团更优惠”“慕课代刷”的广告，就会在校内相关QQ群里刷屏。相关的付费刷课业务甚至形成了灰色产业链。

试想一下，那些花了钱买刷课服务的学生获得了高分，而认真听课的反而得不到高分，这样的行为不仅违背诚信原则，更有损公平性，打击那些认真学习的学生的积极性。因此，对刷课现象必须予以坚决制止，对依靠刷课来获取学分、拿到高分的同学也应该给予一定程度的惩罚。当然也不能一罚了之，治标不治本。我们要意识到现有部分在线课程的质量的确参差不齐，有的课程直接生搬硬套线下课程导致课程内容较为无聊，学生提不起兴趣，在线学习的效率反而不如看书自学，为了获得学分有的学生只好选择刷课。

要从根本上杜绝刷课现象，除了加强管理，关键要提高在线课程的质量、增强吸引力。高校在开展在线课程时应该更贴合学生兴趣和发展需求，改进现有的传统教学观念，激发学生的学习主动性，使其积极融入到完整的学习过程中，而不只是简单地让学生学习在线课程。此外，在发展在线课程时，高校不能盲目追求开设课程的数量，而要保证课程的整体质量，尤其是那些被纳入了学分制的课程，更要精益求精、优中选优，让学生真正爱上慕课，学有所获。（刘琛）

(责编：李依环、熊旭)