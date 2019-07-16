考得上学，还要上得起学

21岁藏族女孩拉木卓玛，在这个夏天成了青海师范大学的一名准大学生。和录取通知书同时送到的，还有一份特殊资助。

近日，“中国茅台·国之栋梁”2019希望工程圆梦行动，在拉木卓玛的家乡——“三区三州”扶贫开发主战场之一的青海省海北藏族自治州发布。

包括拉木卓玛在内，来自全国各地贫困家庭的两万名大学新生，将获得由中国青基会、茅台集团联合提供的总额一亿元资助，有望走出“考上大学人更愁”的窘境。

覆盖面广，打造教育扶贫品牌

“加入希望工程圆梦行动，你们就加入了一个特殊的大家庭，也将见证社会的发展进步、人民生活的日益美好。” 茅台集团党委书记、董事长李保芳现场表达对受助学子的期待。

据介绍，今年茅台集团以“三区三州”为重点，资助全国2万名青年学子接受高等教育，目前已实现对海北藏族自治州考入大学的建档立卡贫困生全覆盖。

凉山、延安、西柏坡、红安、北京、贵阳、遵义……

北京航空航天大学2015届毕业生李旭光、廊坊师范学院2013届毕业生李敏、烟台大学2012届毕业生李文超……从2012年起，茅台希望工程圆梦行动每年向中国青基会捐款一亿元人民币，资助当年被全日制普通高等院校录取的农村家庭经济困难且品学兼优的大学新生，截至目前累计捐款8亿多元，受助地区覆盖全国各省区市，16万名贫困学子得以顺利走进大学殿堂。

第三方评估报告指出，茅台希望工程圆梦行动是目前国内爱心助学活动中捐款金额较大、受资助人数较多、覆盖面较广、影响力深远的公益项目，已经成为公益和教育扶贫的标志性品牌。

精准帮扶，向“三区三州”重点推进

拉木卓玛至今难忘2005年那场车祸带来的巨大打击。“爸爸是残疾人，家里就靠母亲打工维持生计，车祸又让妈妈的腿折断了，上完学对我来说只是一种奢望。”

像拉木卓玛一样的贫困家庭，在“三区三州”地区有很多。幸运的是通过建档立卡，他们成为政府精准脱贫的对象，同时进入“中国茅台·国之栋梁”项目资助名单，重新获得学业深造的机会。

随着脱贫攻坚的不断深化，茅台希望工程圆梦行动的重点也在不断调整：2016年起，每年拿出一半资助金投入扶贫攻坚主战场的贵州；2018年，这项行动深化为“脱贫攻坚三年公益计划”，向“三区三州”地区倾斜，强化对云南镇雄县赤水河源头地的支持与帮助；2019年，继续聚焦“三区三州”及国家重点扶持的深度贫困县的建档立卡贫困家庭大学生，向“三区三州”、集中连片特困地区、团中央扶贫点以及赤水河源头镇雄县等地区倾斜。

“茅台与青基会通过帮助贫困学生圆梦大学、改变命运，为扶贫攻坚构建起一个政府、企业、公益组织之间高效互动、深入合作的公益平台。”李保芳表示。

践行责任，持续发挥公益影响力

虽然还是一位准大学生，拉木卓玛毕业后的发展方向已确定，那就是回到家乡做一名教师，帮助更多像她一样的孩子实现属于他们的梦想。

“圆梦行动给我精神上的鼓舞远大于金钱上的支持，让我感受到社会的温暖，更加坚定了自己献身航空、报效祖国的决心。”即将就读北京航空航天大学研究生的李旭光，是一名受助学生，也是2019年度“栋梁奖学金”的获得者。在校期间获过多种荣誉的他，早就给自己定下目标：画好每一张图纸、做好每一次实验，让中国飞机早日装上强劲的“中国心”。

从资金帮扶助学、社会技能平台提供到精神鼓舞和引导，每一笔茅台助学金的背后，都是社会正能量的不断传播放大。

李保芳说，茅台希望通过公益活动的持续影响，带动更多有志有为的年轻人，成为国家最需要的建设者。

2019年，是希望工程实施30周年。在李保芳看来，受助学子身上迸发的坚忍不拔、努力进取、接力奉献的意志与热情，正是社会最需要的精神财富。“从他们身上，我感受到一种希望的力量在茁壮生长”，李保芳说。

《 人民日报 》（ 2019年07月16日 13 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)