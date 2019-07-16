原标题：美国学生中国乡村支教记

盛夏时节，雨后初晴。江西上饶县田墩中心小学校舍内，传来一阵阵英文歌声。

15日，来自美国的17位华裔学生，正在为这所小学的学生们进行英语教学和互动交流。

这是他们第一次集体来到中国乡村学校，在为期八天的时间里，为100多位中国学生进行口语教学，同时他们也要向中国教师们学习中华传统文化知识。今天，是他们在学校支教的最后一天。

一曲悠扬的长笛声响起，14岁的美国学生王瑞乔为中国学生们吹奏完一首英文歌曲。她说：“这是我们的最后一堂课了。”大家随后一个个跑到她身边拥抱。

“其实他们在网上认识已经有半年多了。”美国《侨报》活动策划部主任李竑告诉中新社记者，早在2018年12月，由美国《侨报》小记者参与的“爱飞翔——我与乡村孩子一起学英语”远程支教项目启动，小记者们担任老师，通过互联网技术，与远在江西上饶县田墩中心小学的学生们进行互动，并展开英语教学。

李竑称，这次《侨报》小记者俱乐部选拨了17名优秀小记者，组织他们暑期来到田墩中心小学支教。

“以前他们都是网上视频交流，这次面对面互动，更有亲切感，教学效果也更好了。”李竑称，美国学生和中国学生以不同的文化进行沟通交流，将为彼此打开一扇新的窗户。

“虽然事前做了很多准备，但是第一次现场为同学们讲课，还是感到压力很大，好在很快就适应过来了。”支教学生赵锦说，中国学生上课很积极，很认真，学得很快。

“在教学的同时，我也学到了很多，收获了很多。”赵锦表示。

尤昀佳是支教期间的唱歌组老师。“我一直想做一位老师，更想做一名音乐老师。在支教期间给学生们上音乐课，让我很满足。”尤昀佳表示，“在帮助他人的同时也做着自己喜欢的事，真是太幸福了。”

“我跟同学们分享了我在美国的生活经历和趣事，帮助他们认识外面的精彩世界，鼓励他们好好学习英语这个工具。”支教学生吴楚萱说，通过游戏、唱歌等趣味方法教学，点燃了同学们学习英语的热情，希望他们以后能飞得更远更高。

在支教“老师”眼里，三年级班长王守治是最积极学习的一位。“他们不远万里来到中国支教，对我们来说是非常难得的机会，我们要倍加珍惜。”王守治说，以后有机会要走出大山，去更大的世界学习、探索，实现更多的梦想。

每天下午，美国学生们向中国老师学习中华传统文化。田墩镇中心小学吴珊珊老师的书法课，备受学生们喜欢。在教学现场，老师先示范书写毛笔字，再让学生们习作。同学们认真书写，一横一竖，一丝不苟。通过学习书法，让同学们更深入了解、体验中华传统文化。

除了书法课程之外，学生们还要学习剪纸、太极拳、古典舞蹈等传统文化。

“这次支教活动，是一次宝贵的经历，为我的人生添上一笔有意义的色彩。”当天在支教活动结束仪式上，李佩霖代表美国支教学生发言时表示，期待还有机会来中国支教和学习，再收获友谊，收获知识。(中新社记者 王昊阳)

(责编：郝孟佳、熊旭)