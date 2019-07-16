原标题：最后一课含嘱托 这些毕业礼物背后的深意令人动容

带有校训的筷子 刻有学号的戒指 随时回家的“校友E卡”

毕业礼物藏深意 最后一课含嘱托

寓意“好好吃饭”的筷子，嘱其“常回家看看”的钥匙扣，写有校训的戒指，校园标志性物件的艺术品……今年毕业季，很多大学毕业生从母校那里收到了花样翻新的毕业礼物。大学在费尽心思为毕业生设计、提供免费的毕业礼物的同时，也把对毕业生的最后一堂爱校课、人生课凝聚在小小的礼物里。

北京林业大学：

毕业“筷”乐 体现“树木树人”校训

对树木有着深厚感情的北林，毕业礼物也有木香——继前年和去年相继向本科毕业生送出银杏叶钥匙链、木制四款平安牌之后，今年又送出了一份有点让人意外的毕业礼物：镌刻有每位毕业生的姓名、学号的一双定制筷子。

一蔬一饭，一箸一双。筷子上端雾金电镀文字图案，两只筷子拼凑出北京林业大学的校徽校训：“知山知水，树木树人”。发放这份礼物的消息在北林官微上发布后，很多毕业生留言表达对“北林筷”的喜爱。一位同学说：“毕业后上班带饭、外出吃饭都打算带着这双筷子，绿色环保，从我北林人做起——如果磨秃了还求母校有补货啊！”

设计这份毕业礼物的北林青年教师郭乙言虽然是负责招生宣传的，却已经承包了学校近几年的毕业礼物设计。“我是在和一个做设计的朋友吃饭时想出来今年毕业礼物的创意的，”他告诉北京青年报记者，筷子的构造看似简单，却意蕴着“天人合一”的生态观和人生的通达智慧。希望通过筷子向毕业生传达“未来做事张弛有度，有规有矩，始终不忘成长为百尺之木”的寓意，更把母校的嘱托都凝聚在这七寸六分之中：“无论你们是忙于学业科研，或是为工作而四处奔波，都要记得按时吃饭、好好吃饭。”

北京工业大学：

冷珐琅工艺银杏枝叶由毕业生设计

北工大今年送给毕业生的礼物是相框装裱的精美银杏叶——银杏是遍布北工大校园的标志性植物，而其设计者正是今年的几个毕业生组成的创业团队“怪兽工坊”。

据“怪兽工坊”的带头人李安东介绍，将冷珐琅工艺的银杏枝叶作为礼物，寄寓“散是满天星”的美好祝福。活版印刷是这份礼物最大特色，每一份印品都经过十二道手工参与的繁琐工序印制，凹凸的印痕不仅是视觉与触觉的体验，更是为了通过“压痕深”向毕业生们阐述“深”的概念：字有深度，心有重量；字有深度，学有深入。

银杏枝叶礼物设计了两个版本：黄色银杏叶版给优秀毕业生的，绿色枝叶版是给普通毕业生的。而李安东作为今年的优秀毕业生领取了自己设计的黄色银杏叶。他率领的“怪兽工坊”不仅设计了连续两年的毕业礼物(去年是3D打印工艺品“工大锤”)，还连续两年为学校设计制作了独具特色的活版印刷版录取通知书。确定将在母校艺术设计学院继续读研的他，已经开始为明年的毕业礼物和录取通知书动脑筋了。

中国政法大学：

定制戒指雕刻玉兰花和学号

北京青年报记者发现，像北林大、北工大一样，很多大学在送出毕业礼物的同时，把殷殷嘱托凝聚在礼物里，好像在给同学们上“最后一课”。

很多大学的毕业礼物选择了坚固又有寓意的戒指。比如中国政法大学把校园里标志性的玉兰花，以及每个本科生用了四年的学号雕刻在戒指上，母校的祝福和想念，都在戒指上凝固。北京师范大学校友会今年为毕业生们操办了一场毕业红毯秀，出席的毕业生都收到了由学校独家定制的“衣衣不舍”帽衫，和一枚刻有每个毕业生名字的毕业戒指。5000多名毕业生，5000多枚专属戒指，上面不仅刻有毕业生的名字，还刻有北师大校训：“学为人师，行为世范”，是母校对每位同学最后的嘱托。

此外，北师大还为毕业生打造了“校友E卡”，方便校友回母校时使用图书馆、食堂等设施，欢迎学子们常回家看看。同样寓意“常回家看看”的毕业礼物还有中国农业大学的，全校每位本、硕、博毕业生都领到了一个“老校门钥匙扣”。沉甸甸的黄铜钥匙扣上，农大老校门古色古香，让毕业生们永远把母校的祝福带在身边。

文/本报记者 雷嘉

(责编：郝孟佳、熊旭)