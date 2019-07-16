让科学教育更科学 为儿童成长赋新能

人民网北京7月16日电 近日，SEK2019中国儿童科学教育高峰论坛暨“科学教育分会”成立大会在北京举行。

本次论坛的主题是“让科学教育更科学”，政商学界精英共同聚焦科学启蒙、科学传播和教育公平等问题，探索中国儿童科学教育的未来发展方向，助力中国儿童科学教育事业更好发展。

论坛从“科学家说：培养好奇的孩子”“儿童眼光看科学”“ 多元化视角：科学教育头脑风暴”“优化供需：科教资源与教育需求”四个维度展开了多层次、立体式的高峰对话。

中国科学院院士邹才能从科技创新的层次讲到科技创新人才的培养，他谈到，只有枯竭的能源，没有枯竭的思想，教育要培养儿童的非常规思维。

北京师范大学学前教育研究所教授冯晓霞指出，幼儿科学学习的核心是激发探究兴趣，只有让儿童体验探究过程，才能发展儿童的探究能力，培养儿童的探究兴趣。她表示在学习国际先进教育理念与方法的同时，更应看到国内幼儿科学教育的累累硕果，她提醒广大教育工作者应该树立中国儿童科学教育的自信。

清华大学终身学习实验室副主任彭瑞文指出，儿童科学教育的目的并不仅仅是让孩子学习科学知识，而更要培养他们的科学态度和科学精神。她提出“在实践中学习、在玩耍中学习”，并结合终身学习理念全新阐释了STEAM教育的内涵。

在圆桌会议上，中国科学院幼儿园总园长王春菊介绍了中科院幼儿园在打通幼儿园与科研机构界限，利用科教资源服务儿童科学教育的宝贵经验。与会的专家和老师针对科学教育资源与教育需求匹配等问题提出了许多新思路，如借助信息技术打造更多元、更便捷的科学教育课程，通过提升科学教师素养提高科学教育质量等。

据悉，本次论坛由中国科学院幼儿园及北京早期教育发展促进会共同主办，来自全国各地的400余位专家、学者参加了会议。（熊旭 褚昕岚）

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