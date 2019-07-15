福州大学师生共建开展科技支农暑期社会实践活动

近日，民进福州大学总支“不忘合作初心，继续携手前进”助力乡村振兴行动队、福州大学物信学院“红土同心，海西春雨”社会实践队的师生们共同前往屏南县寿山乡白玉村的绿峰白玉兰花基地，调研兰花灌溉设备。在现场，基地负责人向实践队的师生们介绍了拥有40多万盆花苗的兰花基地的基本情况，双方就灌溉系统的智能化改进展开了交流。

民进福大总支技术专家向花农了解兰花灌溉装置情况 福州大学/供图

大学生向花农请教兰花种植技术 福州大学/供图

学生参观兰花种植大棚 福州大学/供图

来自民进福大总支的技术专家、福州大学物信学院的副教授赖松林认为，当前物联网技术完全可以支撑智能化灌溉这一需求，但需要结合兰花的生长习性进行改造，首先要解决传感器稳定性弱的问题，但一方面传感器需要根据实际种植规模来选择，另一方面高质量的传感器需要较高的成本。赖松林建议，可以尝试改进装置过程，采用小规模试验，进行长期数据采集，结合兰花养殖专家意见来设置传感器参数，最终试用到实际种植过程中。

目前，双方已针对接下来的合作模式进行了初步探讨，拟将学生科研训练项目与灌溉系统改造项目相结合，用校企共建的方式助力乡村产业发展。

据悉，近年来民进福大总支多次利用暑期与福州大学物信学院大学生暑期“三下乡”社会实践队共建，开展了支教、义务家电维修、科技助农、捐赠、助学等活动，既带动在校大学生了解国情、民情、社情，助力学生专业技能提升，又为“三农”问题和乡村振兴建提供智力、资金和技术支持。（熊旭 褚昕岚）

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