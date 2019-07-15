以美育人筑魂！“CAA艺术人才培养计划”在京启动 

图为“CAA艺术人才培养计划”启动仪式 王子文/摄

人民网北京7月15日电 中国社会艺术协会艺术教育委员会（以下简称“中国艺协艺教委”）正式成立新闻发布会昨日在京举行，“CAA艺术人才培养计划”也同步启动。

中国社会艺术协会主席邱新建强调，为了促进中国社会艺术教育事业健康、快速发展，协会特成立艺术教育委员会。协会将利用自身行业优势，与各地政府、教育部门、专业艺术院校、艺术培训机构联动合作，综合调配社会艺术资源，扶持“中国艺协艺教委”在全国范围内开展“CAA艺术人才培养计划”。“CAA艺术人才培养计划”将推动艺术教育行业更加标准化和规范化，进一步提升我国青少年美育工作，真正实现学校、家庭及社会多元化的社会文化互动。

中国艺协艺教委会长程锋指出，中国艺协艺教委将遵循美育特点和学生成长规律，以美育人、以文化人，在整体推进社会艺术美育发展的基础上，重点解决行业存在的突出问题，构建科学的社会艺术行业管理标准体系，保障社会艺术教育健康发展。此外，程锋还介绍了中国艺协艺教委的官方网站和logo的内涵。

据中国艺协艺教委秘书长丁焱介绍，“CAA艺术人才培养计划”包含六大模块：中国社会艺术人才库、中国社会艺术教育机构库、中国社会艺术师资培训及认证、中国社会艺术教育机构星级认证、中国社会艺术特长生学生培养、中国社会艺术水平考级和测评。

本次大会还进行了战略合作伙伴签约仪式、人才孵化基地揭牌仪式、教育星级机构授牌仪式和首批160家注册单位授牌仪式，让更多的区域、学校和机构加入到中国社会艺术人才培养的实践中。（何淼 王子文）

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