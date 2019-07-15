第五届中国"互联网+"大学生创新创业大赛北京总决赛落幕

颁奖仪式现场（北京邮电大学/供图）

人民网北京7月15日电 日前，第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛北京赛区总决赛正式落幕。经过激烈角逐，最终来自北京邮电大学的“NOLO VR——5G时代全球移动VR领航者”、“夕阳再晨——全国最大的青年助老公益组织”团队分获北京市赛冠、亚军，北京大学“无人机不间断智能巡检系统”与北京理工大学“圣威特-全球领先VR解决方案开拓者”获得季军。

据悉，第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛自2015年创办至今，已经成为我国覆盖面最大、影响最广、成果最多的大学生创新创业盛会。今年北京赛区共吸引了5913个项目团队报名，参赛人次超过2.7万。经过初审，共有43所高校的168个项目突出重围，在北京邮电大学征战市赛总决赛。

7月9日，143个主赛道项目和25个“青年红色逐梦之旅”赛道项目参加了一等奖争夺赛。项目采用路演方式，从产品服务、市场分析、商业模式、营销策略等方面进行展示，评审就创新性、商业性及社会效益等方面对项目进行点评并提出进一步发展建议。经过激烈角逐，51个项目脱颖而出，其中40个项目入围四强赛。

在次日举行的四强争夺赛中，参赛项目既涉及5G、VR、云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术，又有助力乡村振兴、科技扶贫及公益助农等智慧平台。近期，组委会针对四强赛路演项目，以封闭式集中培训的形式组织创新创业训练营，助力北京赛区的优秀项目在今年10月将举行的国家级比赛中取得佳绩。（李依环 曹雯）

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