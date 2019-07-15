李博：做选调生，到基层去

他在知名大学优势专业学习，从事前沿领域研究；

他是全国机械创新设计大赛一等奖获得者，荣获国家励志奖学金；

读博期间，他发表SCI（科学引文索引）论文10篇，其中第一作者两篇，申请国家发明专利一项；

临近毕业，他获得在东南沿海发达地区工作、年薪40万的工作机会；

然而，他最终的选择是回到广西的家乡，扎根基层，让双脚沾染泥土的味道。

他就是北京理工大学机械工程专业博士毕业生李博，今年夏天，他作出了让身边所有人感到意外的选择。

不一样的选择：我要做选调生

工科博士、知名大学优势专业、从事激光制造这个前沿领域研究、取得丰硕学术成果……对于即将毕业的李博而言，凭借出色的自身条件，得到待遇优厚、发展前景广阔的就业机会并非难事。然而，站在人生的十字路口，这个从广西农村一路走来的朴实小伙儿，却选择了回到家乡，从基层做起，哪怕工资还抵不过读博士时的补助。

作出这样的选择，李博并不是一时冲动，而是深思熟虑之举。“相比高薪的工作，我想还是应该去祖国最需要的地方，通过自己的努力改变一方面貌，更能让我感受到自己的价值。”李博如此表达自己心中的理想。

“以我去过的广西桂平为例，那里有很多优质旅游资源，但是在配套服务、基础设施和对外宣传上还有很大改进空间，这就是我们当代青年大有可为的舞台。”选择做选调生，李博并不盲目，大学期间，他不仅积极关注国家政策、家乡的发展改革情况，还积极参加社会实践，让理想更加脚踏实地。

虽然在读博士期间就已有打算，但是临近毕业李博才向家人和朋友吐露心声。不出所料，他的决定面临的阻力不小。李博的家在广西农村，家中4个孩子中有两个上大学，日子过得紧巴巴的。作为家里第一个博士毕业生，李博被家人寄予厚望。面对家人和朋友的劝说，李博没有动摇，他跟母亲谈、跟兄弟姐妹谈，讲道理、谈理想，最终获得了家人的理解和支持。

“提供信息、考前辅导、邀请选调生校友回校交流、行前座谈、校领导看望选调生……学校为我们考虑得很周到，让我决定投身基层时更加有决心、有信心。”李博说，北京理工大学为有志于报考选调生的毕业生提供的一系列激励与服务措施，极大地解除了自己参加选调生选拔的后顾之忧。

“我要在广阔基层发扬母校踏实苦干的校风，争取多作贡献。”李博对理想的坚守和担当精神，得到了师长和亲友的尊重。

奋斗成才：大学的“成长频率”

10年前，李博考入北京理工大学机械工程及自动化专业。刚刚成为大学生的李博，带着几分羞涩和自卑，甚至在介绍自己的家乡时也总是用“两广”替代欠发达的广西。“大学是成长的最好时期，学习一定不能放松，要抓住一切机会提升自己，这样你才会有能力去改变那些想改变的东西。”初入大学，班主任贾玉平的一席话让李博醍醐灌顶，也让他找到了北理工学子的“标准成长频率”，打那以后，砥砺奋进成了李博大学生活的主旋律。

大学4年里，李博成绩优异，练就了过硬的本领，获得了国家励志奖学金等一系列奖励，还积极参加科技创新竞赛，曾获第五届全国机械创新设计大赛一等奖。2013年，获评北京市优秀毕业生的李博，保送本校攻读博士，师从学校激光制造领域著名专家姜澜教授。治学严谨的导师、学术氛围浓厚的课题组，让李博如鱼得水。读博期间，李博取得了更加优异的成绩，先后发表SCI（科学引文索引）论文10篇，其中第一作者两篇，申请国家发明专利一项。

求学过程中，“学霸”李博的大学生活并不枯燥。他热爱体育运动，积极参加社会实践，走出校门，感受广阔天地。

奋斗是青春最亮丽的底色。在北理工的学习经历，让李博从一个来自广西农村的青涩少年，成长为眼界开阔、学术功底扎实的青年学者。伴随着能力的提升，李博对自己人生价值的思考也更深入了。“改变一个人的命运简单，改变一群人的命运很难。”投身基层、服务国家的念头，像一粒种子在李博心中生根发芽、茁壮成长。

担当奉献：源自红色基因

放弃高薪，投身基层，让祖国大地成为灿烂人生的最美画布，谈到毕业之际的人生选择，李博总是提到自己的“红色基因”。

“我永远都会记得那个清晨，张老师送我们上车去比赛，挥手时的模样。”虽然已经过去7年，但李博仍会时不时想起那个北理工的通宵之夜。2012年5月的一天，凌晨3点，万籁俱寂的校园，在信息教学楼4002教室，78岁的张忠廉教授，仍然在指导着李博和小伙伴们一点一点地调试着手中的创新作品。在第五届全国机械创新设计大赛北京赛区比赛的前夜，年近八旬的张忠廉通宵指导的一幕，深深地感动了李博。严谨认真、踏实奉献的北理工品格就这样注入这位年轻学子的心中。那一年，李博和同学们凭借这款名为《长征组歌》的作品以全市第一名的优异成绩进军决赛，并最终获得了全国第一名。

“低调、踏实、奉献、进取，热爱祖国，为服务国家重大战略需求而奋斗……”当谈到什么是北理工的精神时，李博认真总结起来。北理工诞生于抗战烽火硝烟之中，创办于延安这个革命圣地。北理工人骨子里代代传承的红色基因和精神品格，锤炼着李博的品德修为。

“将中国原创世界影响的激光制造新方法服务于国家重大需求作为使命。”这是李博对导师姜澜教授印象最深的一句话。导师牵头“增材制造和激光制造”等方向的国家中长期规划和科技部等部级五年规划10项，带领团队始终将中国激光制造保持在世界领先水平。将服务国家重大战略需要作为使命，这种家国情怀不仅仅是一句口号，更是体现在一个个辛苦付出的实验中、一份份字斟句酌的规划中。而在北理工10多年的培养下，更是让李博强化本领，成长为一名具备专业知识背景的高素质人才。

“听到村民捧着哈达挽留扎西同学时，我深受触动，眼圈都红了。”2018年12月6日，李博参加了学校组织的“北理工第一书记”毕业生基层就业座谈。座谈会上，李博被那些战斗在西藏、广西等扶贫一线的北理工校友们的经历所感动，更加坚定了到基层去、到祖国最需要的地方去的想法。

“立大志、做大事，在奋斗的过程中发扬北理工精神！”面对即将到来的选调生生活，李博希冀满满，“北理工永远是我的家，是我克服困难、解决问题时候的强大精神支柱和资源保障。我希望自己将来不负母校培育，贡献祖国，造福一方，真正成为一名优秀的北理工人！”（万玉凤）

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