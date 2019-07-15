原标题：毕业生暑期热衷整容 专家：气质比外貌更重要

7月13日，一高中毕业生在家长陪同下进行整形咨询。 郝学娟 摄

标画切口线、局部浸润麻醉、切口、分离……13日，在济南一家整形医院手术室内，两名整形医生正在给一名年轻女士做双眼皮手术，这是他们平时做的最多的一种整形手术。暑期、毕业季来临，不少医疗美容机构将目光聚焦到消费能力逐渐增强的学生群体身上。

图为在济南一医疗美容机构，医生正在做为双眼皮手术做准备。 郝学娟 摄

随着社会的进步与审美的多元，人们对美的需求不断提高。在医疗技术革新的推动下，医疗美容行业近年来步入了发展的快车道。

图为整形医生在为客户做局部浸润麻醉。 郝学娟 摄

记者当日走访多家医疗美容机构发现，多数整容机构大厅中挂满了“暑期整容特惠”的宣传海报旗。众多大学毕业生及高中毕业生来到医疗美容机构前台咨询相关问题，除单独前往和与朋友相伴外，不少毕业生由家长带领着进行咨询。

图为两名医生正在为客户做双眼皮手术。 郝学娟 摄

“现在的孩子都爱美，趁高考结束，假期时间较长，带孩子做双眼皮手术，到大学开学就恢复得差不多了。”济南市民刘慧玲带着女儿一上午咨询了两家美容机构。对于女儿做双眼皮手术的想法，她表示支持。她认为，整形手术后女儿会变得更漂亮，自信心会随之提升，从而更好融入大学生活。

暑期、毕业季来临，不少医疗美容机构将目光聚焦到消费能力逐渐增强的学生群体身上。图为济南一医疗美容机构推出“暑期师生特惠活动”。 郝学娟 摄

据济南一医疗美容机构总经理李阳介绍，近年来，暑期学生群体的整容人数逐年攀升，目前毕业生约占该机构整容人数的四分之一，多为做双眼皮、隆鼻等微整形手术。“‘90后’整容人士所占比重较大，而且主见性越来越强，对自己想要整形的部位、要求比较明确。”

图为学生群体在医疗美容机构前台咨询。 郝学娟 摄

“毕业生面临升学、就业等众多人生变化，部分人会选择在暑期整形，期望以全新面貌进入新环境。”济南某医疗美容机构院长李敏告诉记者，很多毕业生认为变美后在工作、感情等方面会提升优势，包括就业面试时的第一印象、新环境中自信心及个人魅力的提升等。

记者在走访中了解到，当前微整容呈年轻化趋势，甚至部分不满18周岁的未成年人因艺考等原因加入整形大军，部分医疗美容机构也会根据其监护人的要求，为其做整形手术。

“我们明确表示，绝不接受微整形考生。”山东艺术学院戏剧学院院长董亮说，该校戏剧学院有2/3的专业对考生外形有要求，但该校仍不支持整容。“对外形有要求的专业以后大都从事演员、主持人等行业，这些行业对微表情有严格要求，整容后反而不利于学生的发展。”

董亮表示，对大学毕业生来说，虽面临就业面试等问题，但面试官对求职者的第一印象是其言谈举止的综合评价，而且就业后发展主要依靠的也是业务能力而不是颜值；对高中毕业生来说，提升颜值不是增强自信心的唯一途径，作为将来的高级知识分子群体，更应注重自身专业能力的提升。

“腹有诗书气自华。”董亮说，虽整容趋势渐热，但业内水平良莠不齐，整形仍存在一定风险。“相比容貌，气质修养更重要。”(郝学娟)

(责编：郝孟佳、熊旭)