原标题：家政专业是“学当保姆”？您误会了

近日，有关教育部鼓励高校开设家政专业的消息热度不减，一些人可能会有这样的疑惑：家政专业学的是什么？学的内容是不是打扫卫生或者看孩子？家政专业毕业后就是当保姆？

带着这些问题，北京青年报记者调查发现，家政专业毕业后就是当保姆其实是社会传统观念对该职业的误解。院校开设家政学专业的目的是让学生掌握家政企业管理方法，毕业后能够从事家政服务业的运营管理等工作。

政策

各省至少有一所本科高校开设

7月5日，教育部职业教育与成人教育司负责人谢俐表示，教育部高度重视家政服务人才的培养培训，将重点做好完善专业结构，扩大培养规模工作。引导和鼓励院校加强人才培养。每个省份原则上至少有一所本科高校和若干所职业院校开设家政服务相关专业。

在谈及中国家政服务人才培养的现状时，谢俐表示，教育部积极为家政服务业发展提供人才和智力支撑。目前主要做了三方面的工作。

一是在专业设置方面，在中职、高职和普通本科的专业目录中设有家政服务与管理、家政学等数十个相关专业，开设相关专业点达到了3000多个。2019年增设了智能养老服务、幼儿保育等中职专业，新设高职家政服务与管理专业点72个，同比增长了132%。

二是在创新人才培养模式方面，62家单位围绕家政服务相关专业开展了现代学徒制试点，141个职业院校养老服务类、健康服务类示范专业点发挥着示范辐射作用。

三是在改革人才评价模式方面，在职业院校和应用型本科高校启动实施“学历证书+若干职业技能等级证书”。首批试点的老年照护职业技能等级证书，目前试点院校达到234家，覆盖在校生约4万人。

落地

河北师范家政学专业今秋招生

北青报记者了解到，其实早在鼓励政策出台前，国内已经有一批早已开设家政专业的大学，比如吉林农业大学、天津师范大学、北京师范大学珠海分院、湖南女子学院等。

这些学校都有着家政学的传统和经验。作为第一个被国家批准设立家政学本科专业的吉林农业大学，在1993年就创办了“家政教育专业”函授大专班，填补了我国高校学科建设的一项空白；1997年在吉林农业大学人文政法学院成立了家政研究所；1998年成立“吉林省家政学学会”；1998年申报的以家政学为主要研究方面之一的社会学硕士点得到批准并在次年招生。

经过近10年的发展，2003年吉林农业大学家政学专业本科被国家批准正式招生。

北青报记者注意到，今年也有新成员加入到开设家政专业的高校队伍中来。其中河北师范大学的家政学专业从2019年秋季开始招生。

而河北师范大学开设家政学专业并非“一时兴起”。北青报记者了解到，河北师范大学的前身北洋女师范学堂早在1906年就开设家政课程。1917年设立家事专修科，1929年又更名为“河北省立女子师范学院”，同时成立家政系（四年制本科），被认为是中国自办高校设立家政系之肇始。今年，该校恢复增设家政学专业，学制四年，学位授予门类为法学，办学层次为公办本科，录取批次为本科一批。

回应

就业方向是从事管理培训工作

高校开办家政学专业也引起网友的一番热烈讨论。其中就有人提出，保姆还要本科学历？对此，湖南女子学院社会发展与管理学院常务副院长邵汉清在接受媒体采访时曾表示，家政学专业目前还面临着社会传统观念对职业误解传导到对专业的认识、认知不清等问题。他表示，其实从本校的招生情况来看，志愿填报率逐年增加。从2013年零志愿填报，到2018年31%。

聊城大学东昌学院招生办的老师在接受北青报记者采访时则从另一方面对这一专业进行了解读。

他表示，该校的家政学是四年制本科教育，课程主要有社会学、管理学、家政学、家庭社会学、家政思想史，企业管理、家庭营养、护理、心理学，家庭与法律、家庭教育等。

对于为何授予法学学位，该老师表示，“法学里面有社会学，而家政又是社会学里的一个专业。”他还告诉北青报记者，该专业未来就业方向是到大型家政公司从事管理和培训工作，“不是做保姆。去年是40人，今年则计划招生60人，女生偏多”。

除了校方，还有许多该专业的学生现身说法辟谣。一名自称是湖南女子学院的家政学专业的网友表示，这个专业并不是大多数人想象的那样培养保洁阿姨，而是家政服务方向的管理人才，是社会学的一个分支，也是一门生活应用科学。

一位吉林农业大学2014级的家政学本科生则表示，他的同学除了在北京、上海和深圳等一线城市从事家政行业，还有很多跨考社会学、教育学、社会工作等专业，本校的家政学也有自己的硕士点（社会学家政学方向）。

新闻链接

明年底前百万以上人口城市培训家政从业人员20万人（次）

7月12日，国家发改委发布关于开展2019-2020年家政培训提升行动的通知。

通知表示，为加强家政服务人才队伍建设，推进家政服务高质量发展，国家发展改革委、商务部等部门决定组织开展2019-2020年家政培训提升行动。

行动目标是，到2020年底实现100万以上人口的城市家政服务实训能力全覆盖，培训数量超过500万人（次）。全国总工会推进实施“工会技能培训促就业行动”，2020年底前培训家政从业人员20万人（次）。

全国妇联积极配合政府有关部门，依托巾帼家政协会（联盟）、企业、基地，组织开展家政服务员培训，2020年底前培训家政从业人员30万人（次）。

其他中央部门、各级地方政府通过职业技能培训、劳动力转移培训等多种方式，2020年底前培训家政从业人员150万人（次）。全国各类家政企业、职业技能实训基地2020年底前培训家政从业人员300万人（次）。

培训内容包括家政企业职业经理人培训和家政服务人员培训。其中家政人员服务培训包括面向家政行业一线服务员工，建立岗前短期培训机制，面向有意愿提升技能等级的家政服务员，重点开展养老护理、母婴照料、病患照护、残疾人陪护等领域标准化岗位技能培训，适度拓展心理学、医学、营养学、沟通技巧等基础知识。

家政企业职业经理人和家政服务人员培训情况将纳入家政服务业信用体系。

(责编：郝孟佳、熊旭)